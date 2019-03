Perú vs. Ecuador EN VIVO Y EN DIRECTO por el pase al hexagonal final del Sudamericano Sub 17

Perú vs. Ecuador | EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | VÍA MOVISTAR DEPORTES | VÍA LATINA TV | VER GRATIS | jugarán este viernes 29 de marzo a las 7:30 p.m. en el estadio San Marcos, por el último encuentro de la fase de grupos del Sudamericano Sub 17. Los dirigidos por Carlos Silvestri llegan a este partido con el ánimo a tope, tras ganar 3-1 ante su similar de Bolivia. La Selección Peruana tiene la misión de ganar o empatar en este duelo para asegurar su pase al hexagonal final que pelará por uno de los cuatro cupos al Mundial Sub 17 de Brasil.

Para el duelo de Perú vs. Ecuador, los seleccionados llegan con cinco puntos acumulados, tras empatar sus primeros dos partidos sin goles ante las escuadras de Chile y Venezuela, y luego de ganar el último encuentro ante Bolivia 3-1.

Se espera que el Perú vs. Ecuador llene las tribunas occidente y oriente del Estadio Nacional. La hinchada blanquirroja ha acompañado a la Selección Peruana Sub 17 a lo largo de los tres partidos previos. Como se recuerda, el ingreso a los encuentros es completamente gratis, sin embargo, las entradas para este importante duelo están completamente agotadas.

Perú ganó 3-1 a Bolivia, por el Sudamericano Sub 17.

La bicolor tuvo un arranque tibio en el Sudamericano Sub 17. Para el debut, los muchachos dirigidos por Carlos Silvestri pelearon por abrir el marcador, aunque no lo tuvieron sencillo ante un Chile que destacó por el dominio del balón. Aquel partido culminó con un empate 0-0 y con el objetivo de mejorar en la defensa.

Los errores del primer partido se trataron de corregir ante Venezuela. No obstante, el cuadro ‘vinotinto’ ingresó al campo con la determinación de llevarse la victoria para su selección. Si bien ambas defensas tuvieron ciertas falencias, los guardametas de ambos equipos pudieron lucirse y evitar los goles en contra.

El duelo ante Bolivia trajo consigo también cambios en el once titular de la Selección Peruana Sub 17. Nicolás Figueroa tomó el lugar de Ruiz como punta y Didier La Torre por Cavero. El primer tiempo se vio más ofensivo y los seleccionados arremetieron con el primer gol del torneo. Para el segundo, Bolivia igualó el marcador, pero tras una falta en el área, se tuvo la opción al penal que dio el 2-1 para Perú.

El tercer partido se cerró con 3 anotaciones que lo colocaron en el segundo lugar de la tabla de posiciones, sobre su similar de Venezuela, que también suma cinco puntos, pero la diferencia de goles prima. Con este resultado, Perú está a solo una victoria o empate de pasar al hexagonal final, donde deberá pelear por uno de los cuatro cupos al Mundial Sub 17 de Brasil, que se realizará en noviembre de este año.

Perú vs. Ecuador: posibles alineaciones

Perú: Massimo Sandi, Kluiverth Aguilar, José Racchumick, Carlos Montoya, Mathías Llontop, Rafael Caipo, Pedro De la Cruz, Nicolás Figueroa, Yuriel Celi, Didier La Torre y Joao Grimaldo.

DT: Carlos Silvestri

Ecuador: Joan López, Jordan Moran, Piero Hincapie, Roberto Cabezas, Jeremy Farfán, Johan Mina, Adrián Mejía, Erick Pluas, Patrickson Delgado, Jhon Mercado y Hanssel Delgado.

