Perú empató 1-1 con Estados Unidos Los goles del partido llegaron al minuto 49 por parte del joven delantero estadounidense Joshua Sargent y el del empate de Perú fue marcado por Edison Flores cuando se cumplía el minuto 86.



Estados Unidos se había adelantado con un gran gol que Sargent consiguió tras rematar un tiro libre que sacó el centrocampista hispano Kelly Acosta, quien engañó a la defensa de Perú, colocando el balón por bajo al centro del área, donde el joven delantero de 18 años, que milita en el Werden Bremen de la Bundesliga, apareció para rematar potente de derecha y superar al arquero José Carvallo.



El gol de Sargent llegó con el segundo disparo a puerta que había hecho hasta entonces la selección de Estados Unidos, que había sido dominada por completo por la de Perú, que fue la que dominó, tuvo la posesión del balón y generó las pocas ocasiones de gol que se habían dado.



Ese dominio y el 69 por ciento de la posesión del balón le hizo merecedor a Perú del gol del empate que tuvo que esperar hasta que Flores recibiese un pase perfecto cruzado desde la banda derecha de Andy Polo y rematase a placer con la pierna izquierda para batir al veterano portero estadounidense Brad Guzan.



La primera parte no generó ningún tipo de interés futbolístico en el campo, sin que ninguno de los dos equipos generasen claras ocasiones de gol, aunque Perú fue el que tuvo el mayor tiempo la posesión del balón.



Apenas una penetración por la derecha de Andy Polo al minuto nueve, un remate de cabeza de Alexander Callens (m.22), tras un tiro de esquina que sacó Paolo Hurtado, y disparó de pierna izquierda de Loyola Nilson (m.28) fueron los únicos intentos de gol por parte de Perú.



Estados Unidos careció de control de balón en el centro del campo, apenas tuvo un 31 por ciento de posesión e hizo un solo disparó al marco defendido por Guzan.



Lo único de interés al concluir la primera parte fue la tarjeta amarilla que el árbitro salvadoreño Iván Bartón mostró al defensa de Perú, Luis Advíncula (m.45).



Los cambios que el entrenador interino de Estados Unidos, Dave Sarachan, hizo en la alineación con relación al partido anterior amistoso que perdieron por 2-4 frente a Colombia, no generaron ningún tipo de mejora en el juego individual y de conjunto.



Pero el gol de Sargent, el esfuerzo físico, la buena colocación defensiva y la falta de acierto del ataque de Perú hizo posible un empate que estuvo cerca de la victoria de Estados Unidos frente a la selección sudamericana a la que domina con marca de 3-2-2 desde que comenzaron a enfrentarse en 1989.



Perú, que llegó al partido con la moral alta tras haber vencido el pasado sábado por 3-0 a Chile, esta vez tuvo la pólvora mojada, además de sufrir la lesión en la segunda parte de Hurtado.



El experimento del entrenador argentino Ricardo Gareca, que apostó por los jugadores peruanos que militan en la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS), como el delantero Raúl Ruidíaz, de los Sounders FC de Seattle, no resultó.



• 90' +3 Se ha terminado el partido: Perú 1-1 Estados Unidos

• 90' +3 Han igualado 1-1 Perú y Estados Unidos.

• 90' +3 Remató Flores y el balón pasó cerca.



• 90' +1 Cambio en Perú: Carrillo por Polo.

• 90' Atrapa Guzan y se terminó el ataque de Perú.





• 88' Corner | Tiro de esquina para Perú.

• 87' Perú domina los últimos minutos del encuentro

• 87' Apareció Flores para marcar el empate tras centro de Polo.





• 86' ¡Goooooooooooool de Perú!



• 85' Todo Estados Unidos en su arco pero Perú no puede entrar al área rival.





• 80' Molesto Ricardo Gareca. No puede creer lo que ve en campo.



• 78' Mejoró Perú con el ingreso de Yotún y Aquino.





• 77' Perú sigue insistiendo y buscando el empate

• 75' Ufffffff Andy Polo sacó un potente remate que chocó en el palo. La más clara de Perú en el partido.

• 73' Perú insiste pero no puede romper el muro defensivo de Estados Unidos.

• 72' Mal partido de Perú. No hay síntomas de reacción.



• 70' Primera llega de Perú. Yotún remata a las manos de Guzan



• 67' Cambio en Perú: Aquino por Tapia.





• 66' Mano y tiro libre a favor de Perú. Mal remate de Reyna.



• 65' Se alista otro cambio en Perú.





• 62' Perú se muestra como un equipo sin ideas en la cancha. La selección peruana está jugando mal.

• 60' Cambio en Perú: Reyna por Hurtado.



• 59' Tiro libre a favor de Perú.



• 57' Paolo Hurtado está lesionado y no sigue en el partido.





• 55' Error en el tiro de esquina. Sacará Carvallo.



• 53' Rechaza con todo Estados Unidos y todo termina en tiro libre en salida.

• 52' Tiro de esquina para Perú.



• 50' Mal Perú en este partido. Los jugadores han demostrado un nivel irreconocible.

• 49' Sargent aprovecha una jugada preparada y marcó el primero.

• 48' ¡Gol de Estados Unidos!

• 48' Tiro libre para Estados Unidos.

• 47' Casi Gol | Weah se falló el primero!

• 46' Cambio en la selección peruana: Madrid por Advíncula.

• Empieza el segundo tiempo del Perú vs. Estados Unidos

• 45' + 2 Se terminó el primer tiempo del Perú vs. Estados Unidos





• 45' Sigue dominando Perú pero sin hacer daño.



• 44' Tarjeta Amarilla | Fuerte falta de Advíncula sobre Weah

• 43' No llega Perú al área rival con claridad.



• 40' Perú busca el primero frente a Estados Unidos, empieza a dominar el juego.

• 39' Se nos va la primera parte y Perú deja una imagen tibia.



• 36' Juegan en corto y sigue tocando la ‘Blanquirroja’.



• 35' Tiro libre a favor de Perú.





• 34' Perú recupera posición en la cancha, traslada el balón la selección peruana.





• 33' Recupera Perú y Hurtado es trabajo en el mediocampo.





• 32' Falta a favor de Estados Unidos.

• 31' Polo intentó desbordar por la banda derecha pero el defensa lo frenó muy bien.





• 30' Buena jugada de Ruidíaz por poco no fue gol.





• 28' Primer remate de Loyola pero se fue muy lejos.



• 28' Raúl Ruidíaz tiene que retroceder para tener contacto con el balón.





• 27' No le sale nada Perú en este partido frente a Estados Unidos.





• 25' Muy incómodo Perú en este partido.





• 23' Perú insiste, otro centro de Polo pero no encontró a nadie en área rival.

• 21' Estados Unidos es más en la cancha.



• 20' Preocupado Ricardo Gareca por la actuación de Perú.





• 18' Se agrupa muy bien en defensa Estados Unidos.



• 17' Error en salida de Advíncula y Amon vuelve a fallar en los último metros.

• 17' Perú no puede generar una ocasión clara de gol frente al arco de Estados Unidos





• 16' Andy Polo se saca dos defensores en base a velocidad

• 14' Otro error en defensa y casi llega el primero de Estados Unidos. Amon se perdió una clara ocasión.

• 13' Estados Unidos está ganando terreno. Impreciso Perú por momentos.

• 11' Cae Cannon en el área y el árbitro no cobra nada.



• 10' Casi se complica Carvallo. Felizmente el arquero supo superar este error.

• 9' Primera llegada de Estados Unidos. Acosta remató y por poco marca el primero.

• 8' Gran jugada de Andy Polo y casi llega el primero del partido.

• 7' Perú ataca con todo

• 6' Toca y toca la selección peruana.

• 5' La selección peruana domina en estos minutos.

• 3' Corner | Tiro de esquina para la selección peruana.

• 2' Sale del campo Hurtado para que lo atiendan

• Fuerte falta de Acosta sobre Hurtado.

• 1' Jugada peligrosa en la que está involucrado Paolo Hurtado.

• 1' ¡Empezó el partido! Perú vs. Estados Unidos EN VIVO

• Hoy la selección peruana jugará con camiseta roja.

• Suena el himno nacional de Perú

¿Cómo llegan Perú y Estados Unidos a este partido? Aquí conoce el once de cada selección que jugará en Connecticut.

Perú vs. Estados Unidos EN VIVO - Alineaciones probables

Perú : José Carvallo; Luis Advíncula, Christian Ramos, Alexander Callens, Nilson Loyola; Sergio Peña, Renato Tapia, Andy Polo, Edison Flores, Paolo Hurtado y Raúl Ruidíaz.

Perú vs. Estados Unidos EN VIVO ONLINE EN DIRECTO | VER el amistoso FIFA 2018 en Coneccticut. (FOTO: AFP) Rául Ruidiaz jugará hoy en el Perú vs. Estados Unidos partido amistoso FIFA 2018 en Coneccticut. (FOTO: AFP) depor

Estados Unidos : Bras Guzan; John Brooks, Matt Miazga, Antonee Robinson, DeAndre Yedlin; Julian Green, Kellyn Acosta, Michael Bradley; Bobby Wood, Kenny Saief y Timothy Weah.

Michael Bradley - Toronto FC (USA TODAY Sports) Michael Bradley - Toronto FC (USA TODAY Sports).

La Selección Peruana chocará con Estados Unidos en East Hartford, Connecticut (USA), donde las temperaturas alcanzarán las temperaturas más bajas registrado en el mes de octubre.

El Estadio Pratt & Whitney tiene capacidad para albergar 40 mil personas. (USA TODAY) El Estadio Pratt & Whitney tiene capacidad para albergar 40 mil personas. (USA TODAY)

¿Qué día y a qué hora se juega el partido Perú vs. Estados Unidos (hora peruana)?



La selección peruana se enfrentará a la selección de USA el próximo martes 16 de Octubre en el estadio Rentschler Field de Connecticut, inicialmente se iba a jugar a las 6:30 p.m pero fue cambiado a última hora a las 7:05 pm (hora peruana).



¿Dónde puedo ver y en qué canales transmitirán el partido entre Perú vs. Estados Unidos?



El partido de Estados Unidos vs. Perú por la segunda fecha amistoso internacional FIFA 2018 será transmitido y lo podrás ver por Movistar Deportes (Canal 3 de Movistar TV) y Latina TV (señal abierta).



¿Cómo puedo ver el Perú vs. Estado Unidos EN VIVO ONLINE por internet?



Puedes seguir la transmisión del minuto a minuto del Perú vs. Estados Unidos en vivo y en directo online gratis en la web de Depor , donde podrás seguir las jugadas, goles, curiosidades y todas las incidencias del amistoso este martes 16 de Octubre en el Estadio Pratt & Whitney de Connecticut en USA.



¿Cuántas veces se enfrentaron Perú vs Estados Unidos (historial)?



Según la FIFA , a lo largo de su historia Perú y Estados Unidos se han enfrentado en seis oportunidades, en los cuales el saldo es a favor de los norteamericanos con tres triunfos un empate y dos derrotas.



Perú vs. Estados Unidos: horarios en USA

Estados Unidos vs. Perú | 3-0 | 1989 en New York

Estados Unidos Perú |0-0 | 1993 en Los Ángeles

Estados Unidos vs. Perú | 1-4 | 1996 en Lima

Estados Unidos vs. Perú |0-1 | 1997 en California

Estados Unidos vs. Perú | 1-0 | 2000 en la Copa de Oro

Estados Unidos vs. Perú | 2-1 | 2015 en Washintong DC



Perú vs. Estados Unidos: horarios en el mundo

¿Cuales son los horarios del Perú vs. Estados Unidos en el mundo?



Los horarios para el partido entre Perú vs Estados Unidos EN VIVO ONLINE , amistoso internacional f echa FIFA 2018 en el mundo son los siguientes:



Perú: 7:05 pm

México: 7:05 pm

Colombia: 7:05 pm

Ecuador: 7:05 pm

Estados Unidos (Nueva York, Miami y Florida): 8:05 pm

Venezuela: 8:05 pm

Bolivia: 8:05 pm

Chile: 9:05 pm

Uruguay: 9:05 pm

Argentina: 9:05 pm

Brasil: 9:05 pm



Perú vs. Estados Unidos juegan en vivo online este martes 16 de octubre en el Pratt & Whitney Stadium. (Foto: Composición) Perú vs. Estados Unidos juegan en vivo online este martes 16 de octubre en el Pratt & Whitney Stadium. (Foto: Composición) Composición

¿Cómo van los pronósticos de las casas de apuestas del cotejo amistoso Perú vs. Estados Unidos?

La selección peruana viene de superar por 3-0 a Chile en su primera amistoso en USA, ahora el equipo de Ricardo Gareca , más fuerte, con más solidez y gol tendrá una nueva prueba frente a la selección de Estados Unidos en condición de local.

Por el lado, el local. la selección Estados Unidos viene de caer por 4-2 ante Colombia y buscará conseguir un triunfo hoy ante la selección peruana en Connecticut.

Para las casas de apuestas Estados Unidos es ligeramente favorito para este partido amistoso, pero Perú podría dar la sorpresa como visitante, con el aliento de su hinchada y su buen nivel mostrado en partidos anteriores.

Perú vs. Estados Unidos: Pronósticos de las casas de apuestas

•Bwin:

Estados Unidos gana el partido: 2.50

Empate: 3.10

Perú gana el partido: 2.90



• Bet365:

Estados Unidos gana el partido: 2.40

Empate: 3.30

Perú gana el partido: 2.87



• Inkabet:

Estados Unidos gana el partido: 2.35

Empate: 2.85

Perú gana el partido: 2.87



• Timberazo:

Estados Unidos gana el partido: 2.51

Empate: 3.11

Perú gana el partido: 2.77



• BetOlimp:

Estados Unidos gana el partido: 2.66

Empate: 3.14

Perú gana el partido: 2.89



• CoolBet:

Estados Unidos gana el partido: 2.60

Empate: 3.20

Perú gana el partido: 2.90



• Unibet:

Estados Unidos gana el partido: 2.60

Empate: 3.10

Perú gana el partido: 2.85



Perú vs. Estados Unidos: ¿Cuánto vale cada selección?

Estos son los jugadores más caros de Perú :



• André Carillo: Al Hilal - 6 millones de euros

• Christian Cueva: Krasnodar - 5 millones de euros

• Raúl Ruidíaz: Seattle Sounders - 5 millones de euros

• Renato Tapia: Feyenoord - 4 millones de euros

• Luis Advíncula: Rayo Vallecano - 3 millones de euros

Estos son los jugadores más caros de Estados Unidos:

• John Brooks: Wolfsburgo - 10 millones de euros

• DeAndre Yedlin: Newcastle United - 8 millones de euros



• Timothy Weah: PSG - 5 millones de euros



• Kenny Saief: Anderletch -5.4 millones de euros



• Michael Bradley: Toronto - 3 millones de euros



¿Cómo llegan la selección de Perú y la selección de USA a este amistoso por fecha FIFA?



Este martes 16 de Octubre se jugará en Connecticut (USA), el Perú vs. Estados Unidos cerrando así la f echa doble de amistosos internacionales FIFA 2018 y aquí te contamos las incidencias más importantes de ambas selecciones.



