Perú vs. Estados Unidos: horario y canal donde ver en TV el partido amistoso FIFA 2018

Se viene un partidazo: Perú vs. Estados Unidos EN VIVO desde USA | Luego de un merecido triunfo ( tras ganarle por 3-0 a Chile en Florida ), la selección peruana dirigida por el Ricardo 'El tigre' Gareca afrontará su segundo partido amistoso por la fecha doble FIFA 2018 ante su similar de Estados Unidos en Connecticut.



¿Qué día y a qué hora es el partido Perú vs. Estados Unidos (hora peruana)?



La selección peruana se enfrentará a la selección de USA el próximo martes 16 de Octubre en el estadio Rentschler Field de Connecticut a las 6:30 p.m (hora peruana).



¿Dónde puedo ver y en qué canales transmitirán el partido entre Perú vs. Estados Unidos?



El partido de Estados Unidos vs. Perú por la segunda fecha amistoso internacional FIFA 2018 será transmitido y lo podrás ver por Movistar Deportes (Canal 3 de Movistar TV) y Latina TV (señal abierta).



¿Cómo puedo ver el Perú vs. Estado Unidos EN VIVO ONLINE por internet?



Puedes seguir la transmisión del minuto a minuto del Perú vs. Estados Unidos en vivo y en directo online gratis en la web de Depor , donde podrás seguir las jugadas, goles, curiosidades y todas las incidencias del amistoso este martes 16 de Octubre en el Estadio Pratt & Whitney de Connecticut en USA.



¿Cuántas veces se enfrentaron Perú vs Estados Unidos?



Según la FIFA , a lo largo de su historia Perú y Estados Unidos se han enfrentado en seis oportunidades, en los cuales el saldo es a favor de los norteamericanos con tres triunfos un empate y dos derrotas.



Estados Unidos vs. Perú | 3-0 | 1989 en New York

Estados Unidos Perú |0-0 | 1993 en Los Ángeles

Estados Unidos vs. Perú | 1-4 | 1996 en Lima

Estados Unidos vs. Perú |0-1 | 1997 en California

Estados Unidos vs. Perú | 1-0 | 2000 en la Copa de Oro

Estados Unidos vs. Perú | 2-1 | 2015 en Washintong DC



¿Cuales son los horarios del Perú vs. Estados Unidos en el mundo?



Los horarios para el partido entre Perú vs Estados Unidos EN VIVO ONLINE , amistoso internacional f echa FIFA 2018 en el mundo son los siguientes:



Perú: 6:30 pm

México: 6:30 pm

Colombia: 6:30 pm

Ecuador: 6:30 pm

Estados Unidos (Nueva York, Miami y Florida): 7:30 pm

Venezuela: 7:30 pm

Bolivia: 7:30 pm

Chile: 8:30 pm

Uruguay: 8:30 pm

Argentina: 8:30 pm

Brasil: 8:30 pm



Perú vs. Estados Unidos: Alineaciones probables

Perú : Pedro Gallese; Luis Advíncuñla, Christian Ramos, Anderson Santamaría, Miguel Trauco; Pedro Aquino, Yoshimar Yotún, Edison Flores, André Carrillo, Christian Cueva, Raúl Ruidíaz. DT: Ricardo Gareca



Estados Unidos : Steffen; Yedlin, Miazga, Brooks, Robinson, Bradley, Acosta, Weah, Green, Saief, Wood. DT: Dave Sarachan



¿Cómo van los pronósticos de las casas de apuestas del cotejo amistoso Perú vs. Estados Unidos?

La selección peruana viene de superar por 3-0 a Chile en su primera amistoso en USA, ahora el equipo de Ricardo Gareca , más fuerte, con más solidez y gol tendrá una nueva prueba frente a la selección de Estados Unidos en condición de local.

Por el lado, el local. la selección Estados Unidos viene de caer por 4-2 ante Colombia y buscará conseguir un triunfo hoy ante la selección peruana en Connecticut.

Para las casas de apuestas Estados Unidos es ligeramente favorito para este partido amistoso, pero Perú podría dar la sorpresa como visitante, con el aliento de su hinchada y su buen nivel mostrado en partidos anteriores.

Perú vs. Estados Unidos: Pronósticos de las casas de apuestas

•Bwin:

Estados Unidos gana el partido: 2.50

Empate: 3.10

Perú gana el partido: 2.90



• Bet365:

Estados Unidos gana el partido: 2.40

Empate: 3.30

Perú gana el partido: 2.87



• Inkabet:

Estados Unidos gana el partido: 2.35

Empate: 2.85

Perú gana el partido: 2.87



• Timberazo:

Estados Unidos gana el partido: 2.51

Empate: 3.11

Perú gana el partido: 2.77



• BetOlimp:

Estados Unidos gana el partido: 2.66

Empate: 3.14

Perú gana el partido: 2.89



• CoolBet:

Estados Unidos gana el partido: 2.60

Empate: 3.20

Perú gana el partido: 2.90



• Unibet:

Estados Unidos gana el partido: 2.60

Empate: 3.10

Perú gana el partido: 2.85



¿Cómo llegan la selección de Perú y la selección de USA a este amistoso por fecha FIFA?



Este martes 16 de Octubre se jugará en Connecticut (USA), el Perú vs. Estados Unidos cerrando así la f echa doble de amistosos internacionales FIFA 2018 y aquí te contamos las incidencias más importantes de ambas selecciones.



