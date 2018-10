Perú se enfrentará a su similar de Estados Unidos en East Hartford, una localidad de Connecticut, donde el frió del invierno 'gringo' ya ha empezado a azotar. Esta noche no será la excepción: la temperatura llegará, según predicen, a ser la más baja registrada esta temporada en el mes de octubre.

Según el portal The Weather Channel, la temperatura durante el amistoso entre Perú vs. Estados Unidos será de 8°C, algo a lo que muchos futbolistas peruanos no están acostumbrados. Y eso no es todo, la sensación de frío será aún peor: 4°C, con lo que se tomarán las precauciones del caso para evitar problemas gripales entre los jugadores.

Algunos convocados de la Selección Peruana, como es el caso de Yordy Reyna, Andy Polo, Alexander Callens y Raúl Ruidíaz, tampoco son ajenos a este tipo de clima, ya que juegan en ciudades muy propensas a climas como este.

Por otro lado, los jugadores de la Selección de Estados Unidos están bastante acostumbrados al friaje y la nieve, que por suerte no habrá hoy. Ante la dificultad del clima, Perú intentará mantener el juego de siempre y conseguir su segundo triunfo 'al hilo'.

