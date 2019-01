Jairo Concha está recuperado y desea ser titular en el segundo partido del Sudamericano Sub 20 [VIDEO]

Jugó casi todos los partidos del torneo descentralizado 2018, y llegó al Sudamericano de Chile como una de las grandes figuras de la Selección Peruana Sub 20. Jairo Concha no pudo ser desde la partida frente a Uruguay por una lesión, pero asegura estar listo para el siguiente encuentro.

"Si bien es cierto que venía de una lesión, ahora ya estoy totalmente recuperado. No sentí ningún tipo de dolor durante el partido y esperemos que, si el profe lo requiere, poder ser desde la partida", afirmó el joven volante de la Selección Peruana Sub 20.

Además, Concha admitió que no considera justo ser titular sin haber formado parte de los últimos días de preparación. "No es justo que solo con un entrenamiento con mis compañeros yo juegue de titular. El equipo ya se venía preparando, apoyar desde afuera fue lo que me tocó hoy", admitió.

Jairo Concha es el jugador con mayor cantidad de partidos en Primera División (42) de toda la nómina de Daniel Ahmed para el Sudamericano Sub 20. El mediocampista solo disputó 13 minutos frente a Uruguay, y espera mostrar todas sus cualidades en el resto del campeonato.