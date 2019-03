Perú vs. Paraguay: ¿cómo juegan los equipos de Eduardo Berizzo, el próximo rival de la Selección Peruana?

El fútbol es un deporte de estrategia, donde se combina el talento de los jugadores con la filosofía del entrenador para alcanzar el éxito. La Selección Peruana poco o nada sabe de cómo juegan los equipos de Eduardo Berizzo , quien ha marcado una filosofía tras su paso como entrenador en Estudiante de La Plata, Celta y Sevilla. Su estilo dinámico y hasta desordenado tiene un porqué, algo que debería tener en cuenta la ‘bicolor’ antes de enfrentarse a Paraguay.

1. Juego intenso y agresivo

‘Toto’ Berizzo no juega a medias, le gustan los partidos intensos y que cada uno sea una batalla constante por la posesión del balón. Este modo de juego genera una mayor agresividad desde el mediocampo, con mayor protagonismo en los extremos. La recuperación del balón es fundamental y propone un esquema que, además de atacar por el camino más corto (con un ‘9’), da chance para que sus centrocampistas generen sorpresa pisando el área rival.

2. Creatividad en los extremos

Los volantes extremos son los protagonistas en el esquema de Eduardo Berizzo. Además de aprovechar las bandas para dar amplitud al equipo, también pueden cambiar de posición subiendo como delanteros para generar diagonales por dentro, a fin de sorprender al rival y tener más espacios para atacar. Los hombres que encargados de estas posiciones saben que su juego debe ser dinámico y dominante, sin perder la creatividad para crear situaciones de gol.

El saludo entre Ricardo Gareca y Eduardo Berizzo. (Video: José Luis Saldaña)

Perú vs. Paraguay: Ricardo Gareca y Eduardo Berizzo se encontraron y esto fue lo que sucedió [FOTOS y VIDEO]

3. Presión alta por la posesión del balón

Desde el mediocampo se tiene la consigna de la recuperación del balón, por lo que los hombres en esta posición deben generar una presión alta en los primeros receptores. Este ida y vuelta con la pelota desembocan situaciones para el enfrentamiento de hombro por hombre. Es decir, Berizzo apela a las individualidades de sus jugadores para superar al adversario, en los últimos 20 metros del campo.

4. Marcajes individuales

Si algo define el estilo de juego de ‘Toto’ Berizzo son las marcas individuales. Como parejas de baile, los once tienen la tarea de cerrar al adversario, a fin de no generar situaciones de ataque y dominar el balón el mayor tiempo posible. Este tipo de juego puede parecer que el equipo está desordenado, pero no así. Desde el delantero hasta los defensas tienen la responsabilidad reducir los espacios, dejando solo a uno del fondo para que suba y genere el ataque.

5. Prioriza el sistema 4-2-3-1

Berizzo estudia a sus rivales y sabe cuál sería la mejor formación para quedarse con la victoria. No obstante, el sistema de juego que prioriza es el 4-2-3-1, donde los extremos cobran más protagonismo y el pivote genera situaciones de contrataque rápido. Esta formación es propicia para la marca individual, ya que puede quedarse con tres defensas por momentos para que el cuarto suba al medio campo y acompañe a los volantes ofensivos.

Más sobre el análisis de la conferencia de Ricardo Gareca en Estados Unidos. (Video: José Luis Saldaña / Enviado especial)

