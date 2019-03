"Agustín Lozano dijo que ojalá Perú pierda los amistosos en Estados Unidos", dijo Tito Ordóñez [AUDIO]

Tras las acusaciones de reventa de entradas, que envuelve a las esferas más altas de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) , el vicepresidente de ADFP, Tito Ordóñez, indicó que Agustín Lozano afirmó que esperaba que la Selección Peruana no gane los amistosos del mes de marzo en Estados Unidos.

"Cuando cuatro miembros del Consejo Directivo de la ADFP fuimos a hablar con Agustín Lozano, él nos pidió que dejemos de reclamar y le dará a cada club 200 mil dólares. Sin embargo, le dijimos que ese no era el objetivo, sino que presente el informe económico. (...) De ahí, nos dijo que ojalá en marzo la Selección Peruana pierda en Estados Unidos porque, si ganaba, le tendría que pagar a los jugadores por premios más de lo que iban a cobrar por los partidos en sí", sostuvo para Ordóñez a Capital Deportes.

Además, durante la entrevista indicó que era poco probable que el cuerpo técnico de la Selección Peruana, así como los miembros del área deportiva de la FPF, tengan al día en sus honorarios. Esto debido a los problemas económicos que estaría atravesando la Federación.

Jefferson Farfán podría ser el gran ausente en el duelo ante El salvador. (Video: José Luis Saldaña)

VER HOY, Perú vs. El Salvador EN VIVO miden fuerzas en partido de preparación por fecha FIFA

"No creo que salga a la luz pero estoy totalmente convencido de que el comando técnico y el área deportiva no está al día. Uno no es tonto y se da cuenta que la FPF tiene enormes problemas que no son de rápida solución, me parece que va a tener una reducción de personal en todos los aspectos y lo deportivo se va a haber muy perjudicada. Sería milagroso que el cuerpo técnico esté al día", declaró 'Tito' Ordóñez.

Agustín Lozano está siendo investigado por la Comisión de Ética de la Conmebol, por la reventa de entradas de los partidos de Perú rumbo al Mundial de Rusia 2018. Por su parte, Juan Matute, presentó pruebas este fin de semana sobre las notificaciones que recibió el aún presidente de la FPF sobre esta investigación.

Christian Cueva mostró preocupación por su rendimiento durante el entrenamiento de la Selección Peruana. (Video: José Luis Saldaña)

