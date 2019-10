Perú vs. Uruguay: ¿cuánto cambió el precio de entradas para nuestros amistosos de local en la última década?

Todo listo. La Selección Peruana enfrentará este martes a Uruguay en su tercer amistoso como local en lo que va de 2019. Los hinchas ya van adquiriendo sus entradas para este partido que van desde los S/.99 hasta S/.349. Si hacemos una búsqueda solo de nuestros amistosos como local en la última década, veremos que el costo ha variado mucho, en especial si los partidos son fuera de Lima.

Hace diez años, la Selección Peruana, ya en el peor momento de la 'Era Chemo', recibió a Paraguay en su primer amistoso de la temporada. Los precios de las entradas iban desde los S/.7.50 hasta S/.60, es decir hasta más de diez veces menos que el encuentro del martes ante los 'Charrúas'. El partido se jugó en Matute, ya que el Nacional estaba en remodelación.

Al año siguiente, en el estreno de Sergio Markarián en casa, Perú derrotó 2-0 a Costa Rica con una alza ya considerada en los boletos: las populares costaban S/.25 y occidente central, S/.120, esta era el doble del año anterior. En la inauguración del Estadio Nacional, en 2011, norte y sur bajó a S/.20, pero la más cara subió a S/.150.

Al final del paso del 'Mago' Markarián, todo el proceso de Pablo Bengoechea y el inicio de la 'Era Gareca', el precio de las entradas en los amistosos en Lima no sufrieron muchos cambios. Las populares no subieron de S/.40 y la de mayor precio no superaba los S/.250. Las cosas cambiaron luego de la clasificación de la Selección Peruana a Rusia 2018.

Para el amistoso de despedida previo al viaje al Mundial, la Selección Peruana recibió a Escocia en el Estadio Nacional. Para ingresar a las tribunas norte y sur, los hinchas debían pagar S/.99, el precio más caro en estas tribunas en un amistoso. Asimismo, las entradas para oriente superaban los S/.200 y la más cara llegó a S/.499. Nunca antes ni después se repitieron estos altos costos.

Cuarenta soles fue la reducción del costo de los boletos populares para el amistoso ante Ecuador, primero de locales luego de Rusia 2018. Las entradas en occidente bajaron hasta cien soles, pero las de oriente mantuvieron su precio, superando los 200 soles. Eso sí, este año hubo varias quejas al vender los boletos de norte y sur otra vez a S/.99.

Como dato curioso, el precio de entradas para los amistosos fuera de Lima bajan notablemente. Por ejemplo, la Selección Peruana viajó a Moquegua para enfrentar a Panamá en 2011, con boletos desde S/.10 hasta S/30. Estas cantidades son inimaginables en un partido jugado en la capital. Al año siguiente jugó en Tacna y no varió mucho (S/.20 a S/.70).

Eso sí, en el último amistoso de la Selección Peruana fuera de Lima -ante Costa Rica en Arequipa el año pasado- las entradas tuvieron un valor muy parecido a los que se juegan en la capital (S/.39 a S/.349). Dos años antes, en la misma ciudad, el costo fue de S/.30 a S/.120.