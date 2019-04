¡Lo gritamos todos! La celebración de la blanquirroja tras ganar 3-2 ante Uruguay en el último minuto [VIDEO]

¡Una sola fiesta! La Selección Peruana Sub 17 se quedó con los tres puntos de la jornada y está a un paso de la clasificación al Mundial Sub 17 de Brasil. Los dirigidos por Carlos Silvestri no se contuvieron y celebraron a viva voz su triunfo en el estadio San Marcos.

Tras el agónico gol de Mathias Llontop en los últimos segundos ante la selección de Uruguay, los muchachos ingresaron a la cancha para gritar su triunfo a toda la hinchada que llegó hasta el 'Coloso de América' para alentarlos hasta el final.

► Perú vs. Uruguay: la 'bicolor' va por la clasificación al Mundial de Brasil

La Selección Peruana Sub 17 se jugó ante los uruguayos la clasificación al Mundial de su categoría, la cual se desarrollará en noviembre de este año en Brasil.

Los dirigidos por Carlos Silvestri se encuentran en el cuarto lugar en la tabla de posiciones del Sudamericano Sub 17, con cinco puntos. Sin embargo, debe esperar el resultado de Ecuador para determinar cuál de las selecciones viajará a Brasil.

Mira el festejo de la hinchada peruana tras el gol de Oscar Pinto. (Vídeo: Eduardo Combe)

