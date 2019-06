Perú vs. Uruguay: los 'problemas' de Ricardo Gareca para repetir un once titular

Ser entrenador no es fácil. Puedes planificar tu trabajo con tiempo, organizar tu plantel, armas una alineación titular, pero una lesión o suspensión pueden arruinarlo todo. Borras tu pizarra y vuelves a pensar en qué once futbolistas mandarás al campo, pero otra vez se presenta un problema y todo se va al tacho. Algo así le sucede a Ricardo Gareca en la Selección Peruana.

La desconvocatoria de Jefferson Farfán es solo la cereza al pastel de lo que sucede en esta Copa América. Pedro Aquino y el 'Mudo' Rodríguez eran fijos en su esquema, pero era imposible que se recuperen para el torneo. A pocos días del viaje a Brasil, Paolo Hurtado, primera pieza de recambio, quedó afuera por una lesión. Ya con un once establecido, Carlos Zambrano se sintió e impidió que repita ante Brasil el mismo equipo que le ganó a Bolivia.

Ricardo Gareca mandó al campo a 54 alineaciones titulares distintas en 59 partidos dirigidos por la Selección Peruana. No repite a los mismos once futbolistas desde el triunfo ante Australia en Rusia 2018, quienes fueron los mismos del amistoso ante Arabia Saudita semanas antes. Es más, no sucede en dos partidos seguidos desde la victoria contra Haití y el empate con Ecuador en la Copa América Centenario, en 2016.

El once más repetido en la 'Era Gareca' fue el que goleó a Paraguay en Asunción, en 2016. Lo repitió en nuestros empates a Venezuela y Colombia un año después. (Diseño: Diego Carbajal / Video: YouTube)

También hay casos que cambió solo a uno, como sucedió entre el triunfo ante Bolivia y la estrepitosa caída con Brasil en la presente Copa América. El lesionado Zambrano le dio su lugar a la 'Fiera' Araujo. En el amistoso de despedida al Mundial contra Escocia y nuestro debut en Rusia ante Dinamarca solo hubo un cambio: José Carvallo por Pedro Gallese.

Luego de varios meses buscando su once, Gareca encontró la respuesta gracias a la Señora Santa María de la Asunción . Perú goleó 4-1 a la albirroja en la capital paraguaya y empezó su ascenso en el exitoso camino a Rusia 2018. El silencioso recambio había empezado en Estados Unidos, en la Copa América Centenario, pero se consolidó en tierras 'guaraníes' en noviembre de 2016.



Las lesiones de Farfán y Rodríguez hicieron posible que el mismo once del amistoso ante Arabia Saudita se repita contra Australia en el Mundial. (Diseño: Diego Carbajal / Video: YouTube)

El once fue con Pedro Gallese al arco, Christian Ramos y Alberto Rodríguez como defensas centrales, Luis Advíncula de lateral derecho y Trauco, izquierdo; Renato Tapia de volante de marca, Yoshimar Yotun como mixto; Christian Cueva de '10', André Carrillo de extremo derecho con Edison Flores en la izquierda y Paolo Guerrero como centro delantero.

Cuatro meses después de tremendo triunfo, el 'Tigre' repitió a los mismos futbolistas en la visita a Venezuela. Aquella vez, Perú vino de atrás al estar abajo por dos goles e igualó el marcador 2 a 2. En la última fecha, y con una eventual clasificación al Mundial, Gareca decidió usar esta alineación por tercera vez y consiguió el cupo al repechaje ante Nueva Zelanda.

Ojo, entre esos partidos, Gareca optó por la misma oncena en el histórico triunfo contra Ecuador en Quito. Semanas antes, Pedro Gallese se lesionó, le dio su lugar a Carlos Cáceda y solo repitieron los diez jugadores de campo. De no ser por esta baja, el mencionado equipo hubiera sido utilizado en cuatro oportunidades.

El último antecedente en que Ricardo Gareca repitió el mismo once en dos partidos seguidos fue en la Copa América Centenario. (Diseño: Diego Carbajal / Video: YouTube)

Son solo dos las veces que la Selección Peruana repitió la misma alineación titular en partidos consecutivos. La primera fue en la segunda y tercera fecha de la fase de grupos de la Copa América de Chile 2015. El triunfo ante Venezuela, el primero con el 'Tigre' como nuestro entrenador, lo convenció para mandar el mismo equipo en el empate sin goles ante Colombia.

Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Carlos Ascues, Juan Vargas; Jospemir Ballón, Carlos Lobatón; Joel Sánchez, Christian Cueva; Claudio Pizarro y Paolo Guerrero fueron los once elegidos. La suspensión de los dos volantes de primera línea más el regreso de Jefferson Farfán impidieron que se use en un tercer partido seguido.

Un año después, Perú mandó la misma oncena en dos partidos seguidos por última vez. Fue en los dos primeros encuentros de la Copa América Centenario, en el ajustado triunfo ante Haití e igualdad con Ecuador. Allí, Gareca ya había decidido prescindir de un grupo de jugadores para darle la oportunidad a otros.

Pedro Gallese; Renzo Revoredo, Christian Ramos, Alberto Rodríguez, Miguel Trauco; Renato Tapia, Óscar Vílchez; Alejandro Hohberg, Christian Cueva, Edison Flores y Paolo Guerrero arrancaron en ambos encuentros. Gareca se vio forzado a hacer cambios ante Brasil, por la importancia del partido, moviendo esta alineación.

Ricardo Gareca solo había dirigido dos partidos de la Selección Peruana antes de la Copa América de Chile 2015. (Diseño: Diego Carbajal / Video: YouTube)

Todo equipo está expuesto a imprevistos que obligan a hacer modificaciones y la Selección Peruana no es la excepción. Si bien Ricardo Gareca ha sabido cubrir algunos puestos claves, siempre ha tenido algunos 'fijos' y eso nos ha jugado a favor. Lo bueno es que, pese a las 'bajas', opciones hay. El 'Tigre' tendrá que tomar la mejor decisión al armar su once inicial.

► Perú vs. Uruguay: resultados, estadísticas, partidos, historia y más por Copa América

► La Selección Peruana logra su mejor racha de partidos invictos en Copa América