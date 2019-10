Estuvo cerca: el palo que salvó a la Selección Peruana del primer gol de Uruguay [VIDEO]

No paso ni un minuto y el plantel 'Charrúa' tuvo su primera oportunidad de abrir el marcador en el Perú vs. Uruguay. No obstante, el palo se cruzó entre los planes de Brian Lozano para salvar el arco de la Selección Peruana , en el amistoso FIFA, que se disputa en el Estadio Nacional.

Uruguay ingresó al campo agresivo y listo para marcar un gol desde el inicio, por lo que en menos de un minuto tuvieron su primera ocasión clara de gol en el área. Por la banda derecha, apareció Brian Lozano para intentar colocar el primero, pero la pelota chocó con el palo del arco.

El palo que salvó a la Selección Peruana del primer gol de Uruguay. (Video: Movistar Deportes)

► Perú y Uruguay se enfrentan en el Estadio Nacional por el amistoso FIFA

La Selección Peruana recibe al plantel de Óscar Washington Tabárez en el Estadio Nacional, en búsqueda de la 'revancha' del primer amistoso que se jugó en Montevideo, donde perdió 1-0. Para esta oportunidad, Ricardo Gareca apostó por cambiar la alineación, con Christian Cueva y André Carrillo de titulares.

La 'bicolor' tendrá dos amistosos FIFA más en noviembre, donde se medirá ante Colombia (en Miami) y Chile (Lima), con el objetivo de prepararse para las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022, que arrancan el siguiente año.

Christian Cueva y Edison Flores en el once titular ante Uruguay. (Foto y video: américa tv)

