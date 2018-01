Agente de Christian Cueva: "El mensaje de Instagram no fue redactado por él"

El representante de Christian Cueva , Fernando Rada, habló sobre el polémico mensaje publicado y luego borrado de la cuenta de Instagram del jugador de la Selección Peruana y Sao Paulo de Brasil.

"El mensaje publicado en su Instagram no fue redactado por el propio Christian Cueva. Lo que pasa es que él tiene un Community Manager y le pidió que escribiera algunas cosas, pero al parecer no lo entendió muy bien y el mensaje fue inexacto", contó su representante en RPP.

"Hablé con él y claramente me dijo que eso no era lo que quería decir. Él se quiere quedar aquí (en Sao Paulo) porque el Mundial es en tres meses, todavía tiene contrato", añadió Fernando Rada.

El representante de Christian cueva contó que el jugador está entrenando normal y hablado con Raí, el director deportivo de sao Paulo. "Es cierto que no quería jugar frente a Mirassol pero no porque lo iban a mandar al banco, sino porque se quería guardar para el duelo ante Corinthians", explicó.

¿Por qué llegó seis días tarde a la pretemporada? "Él tenía unas campañas de Nike para el Mundial en Perú, así que se quedó unos días más. Luego de eso, perdió el vuelo. La gente de Sao Paulo se molestó pero comprendieron todo. Aparte, tenía unas cosas más por hacer, ya que no iba a tener más vacaciones más adelante", dijo Rada.

" Christian Cueva no está molesto por el rechazo de la oferta de un club de Arabia Saudita, le dije que no puede irse a otro país y otra cultura a solo tres del Mundial. Tiene que tener la cabeza aquí durante los próximos tres meses. Hay propuestas pero como su empresario tengo que pensar en lo mejor para él, no en dinero", comentó.

