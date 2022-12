Alianza Lima sigue sumando refuerzos para afrontar de la mejor manera la temporada 2023, donde buscarán el tricampeonato en el torneo local y una buena actuación en la Copa Libertadores. No obstante, uno de los deseos del comando técnico de Guillermo Salas es Christian Cueva, futbolista peruano que viste los colores del Al-Fateh, de la Liga Profesional Saudí. Eso sí, su regreso a La Victoria no será fácil, ya que el conjunto asiático no tiene entre sus planes deshacerse de los servicios del mediocampista. Así lo dio a conocer Hassan Al-Jabr, director ejecutivo de la institución.

En diálogo con SSC Sports, el dirigente de Al-Fateh habló sobre los rumores que colocan a ‘Aladino’ de vuelta en el balompié nacional. “Cueva es una parte esencial del equipo. El club no recibió ninguna oferta para solicitar sus servicios y el jugador no pidió irse”, mencionó el directivo.

Del mismo modo, Hassan Al-Jabr reveló que la institución “no ha abierto el expediente de traspaso de invierno”. Con ello, la escuadra saudí descartó la salida de Cueva, uno de los jugadores que llena de ilusión a los aficionados de Alianza Lima, quienes esperan tener de vuelta al futbolista nacional en La Victoria.

Es necesario mencionar que ‘Aladino’ regresó a las canchas este lunes tras más de un mes sin actividad. Aunque desde su arribo al conjunto saudí se mostró como un elemento importante, el internacional peruano saltó al terreno de juego a los 81′, teniendo poca acción en la reciente victoria (4-1) de su club sobre Al-Shabab.

La palabra de Bellina sobre el fichaje de Cueva

En una entrevista con Radio Ovación, José Bellina, precisó que hay voluntad, por parte del volante de la Selección Peruana y de Alianza Lima para que se concrete el pase del jugador a Matute, pero resta llegar a un acuerdo con Al Fateh, ya que el club saudí tiene contrato con ‘Aladino’ hasta el 2025.

“Ahí vamos, vamos a ver qué tal, en estos días seguramente se aclara un poco la situación y vamos a ver si finalmente se da su llegada. Él tiene contrato con su club allá, se estaba viendo la manera de si finalmente el club cede a que Christian pueda venir, es la única forma. Estamos en eso, vamos a ver si se puede; ellos tienen la última palabra”, explicó a los medios de prensa en cuanto al presente de ‘Aladino’.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.