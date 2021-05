Aldair Fuentes no tuvo la mejor temporada con el Fuenlabrada. El volante no pudo consolidarse como titular en el equipo y lleva hasta el momento 509 minutos disputados, con tres titularidades. Su suerte no fue la mejor; sin embargo, esta podría cambiar luego de que el equipo salve el descenso.

Según informó Diario AS, el peruano tendrá más oportunidades en el plantel azulón luego de la tan ansiada salvación. Estos serán claves para el exAlianza Lima que espera poder tener un mayor peso a futuro en el equipo.

El mencionado medio explica que Aldair tuvo “correctas actuaciones pero fallos demasiados visibles”, los cuales, terminaron sentenciando su posible titularato. Además, señala que la dupla defensiva conformada por Pathé Ciss y Cristóbal Márquez se encuentra en un gran nivel, por lo tanto, colocar al peruano podría haber desbalanceado al equipo.

A pesar de que no es la principal opción, el club cree que Aldair puede terminar de adaptarse a la Segunda Divsión de España en los partidos que restan esta temporada y en los primeros de la próxima. Piden a sus hinchas tener paciencia con el peruano.

Aldair Fuentes fue presentado de forma oficial por el Fuenlabrada el 4 de septiembre del 2020. Sin embargo, problemas con el papeleo hicieron que recién pueda ser utilizado el 29 del mencionado mes. Firmó contrato hasta el 2025.

El cuadro español adquirió el 80% de los derechos del futbolista, mientras que Alianza Lima aún posee 20%, esto generaría que si a futuro el cuadro español decide venderlo, los blanquiazules recibirían el porcentaje mencionado.

