El pasado domingo, América de Cali se alzó con la copa de la Liga A de Colombia, tras dos emocionantes encuentros frente a Santa Fe. Tras sumar su estrella 15, ¿qué se espera del elenco ‘escarlata’ y cómo afrontará la próxima temporada? Aldair Rodríguez es de los pocos fichajes que tuvo el equipo este año y posiblemente para el 2021 se sumen algunos más.

“La próxima temporada, América va a sostener la base campeona de este año para el siguiente semestre, incluyendo la fase de grupos de la Copa Libertadores. Es una base buena, con jugadores de experiencia y recorrido y que le pueden dar mayor seguridad al equipo”, sostuvo Daniel Millán, periodista de ‘Zona Libre de Humo, en Colombia.

Esta base de la que se refiere tiene a jugadores como Marlon Torres, Pablo Ortiz (ambos defensas), volantes como Luis Paz y Francisco Sánchez, y su delantero estrella Gustavo Ramos, quienes se ganaron su titularidad partido a partido, hasta alcanzar la final de la Primera División.

Sin embargo, también sufrieron bajas importantes, como las de Michael Rangel y Matías Pisano, así como la de su técnico Alexandre Guimaraes. Por ello, se alistan posibles fichajes para la próxima temporada, donde tendrán que defender el título y también avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores.

“El cuerpo técnico, con Juan Cruz Real continúa. Llegará el arquero de La Equidad, Diego Novoa por dos años, como jugador libre. Vuelve Oscar Cabezas al equipo, incluso ha estado entrenando allí. Después, no se sabe más, porque parece que no va a contratar a más gente”, indicó Felipe Espinal, colega de Millán en ‘Zona Libre de Humo’.

La apuesta del club es promover a las canteras, las cuales han proporcionado un mayor soporte de jugadores este año, siendo el promedio general del equipo de 25.03 años. Un elenco, relativamente joven, comparado con sus similares, como Junior de Barranquilla, La Equidad, Millonarios, entre otros.

¿Qué se espera de Aldair Rodríguez en el 2021?

Aldair Rodríguez no tuvo mucha presencia en el América de Cali, no solo por su fichaje en octubre, sino también por su lesión y contagio de COVID-19. “Hay mucha expectativa respecto al peruano, por las referencias de Binacional. Vino, firmó y luego tuvo que ir a las Eliminatorias, así que no se pudo ver mucho”, manifestó Millán.

El atacante de 26 años sigue peleando por un lugar en el equipo de Real. Como delantero, compite directamente con el experimentado Adrián Ramos, quien no solo es la figura de los ‘escarlatas’, sino que es el capitán más querido del equipo.

“Tuvo momentos buenos ante Nacional, en el primer partido que llegó, tras su participación con la Selección Peruana. Después no hubo muchas oportunidades, porque el titular es Ramos y a él no lo mueven, porque en el esquema de Real se juega con un solo delantero”, explicó Espinal.

América de Cali espera la próxima temporada con ansias. El título debe quedarse en casa, pero en la Copa Libertadores esperan tener un mejor desempeño con el plantel que tienen, el cual trata de combinar experiencia con juventud. Rodríguez aún tiene mucho camino por recorrer con el equipo, pero está demostrando de a pocos que merece vestir la ‘escarlata’.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





VIDEO RECOMENDADO

LaLiga reconoce el rendimiento de Renato Tapia esta temporada.

TE PUEDE INTERESAR