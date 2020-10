Debido a sus buenas actuaciones en la Liga 1, con Deportivo Binacional, Aldair Rodríguez llamó la atención de algunos equipos del extranjero y finalmente fue fichado por el vigente campeón de Colombia, América de Cali. Esta mañana, el delantero fue presentado oficialmente y brindó una conferencia de prensa donde resolvió las dudas de los medios de comunicación.

“Estoy recuperado, estoy mucho mejor y las expectativas que tengo son las mejores, vengo a aportar mi granito de arena y a conseguir los objetivos del grupo, así que ya estoy listo para viajar rumbo al siguiente partido para traer los tres puntos”, señaló el exjugador del ‘Poderoso del Sur’.

“Soy un delantero que le gusta moverse bastante por el frente de ataque. Me gusta tirarme a las bandas por momentos para que los defensas no me tengan referenciados. Siempre estoy predispuesto al compañero para que me pueda habilitar. Vengo a trabajar duro porque así vienen los goles”, continuó.

El calendario que tendrán que afrontar ‘Los Escarlatas’ no es nada sencillo. Este domingo tendrán que visitar a Atlético Nacional por la fecha 15 del campeonato colombiano y de inmediato después viajar hasta Brasil para medirse el próximo jueves ante Gremio por la Copa Libertadores. Es muy probable que el delantero peruano sea considerado para algunos de estos juegos.

Aldair Rodríguez fue anunciado el 18 de septiembre como nuevo futbolista de América de Cali, pero no pudo viajar de inmediato por un tema de permisos para salir del país, a causa de la pandemia del COVID-19 que se vive en nuestro país. Días después llegó su convocatoria a la Selección Peruana y no fue hasta este jueves donde recién pudo enrumbar hacia su nuevo destino futbolístico.

VIDEO RECOMENDADO

Jefferson Farfán se acerca al club de los cien