Tras culminar su vínculo con el Al-Fateh, Alex Valera arribó a Lima y ya piensa en su futuro futbolístico. Eso sí, en una reciente entrevista, el delantero aseguró que es consciente de que su situación con el elenco saudí es delicada, pero señaló que estos momentos le han dado una gran lección y experiencia. Asimismo, el exjugador de Universitario de Deportes brindó detalles de su relación con Christian Cueva, a quien elogió por su apoyo durante su estadía en Arabia Saudita.

“Han sido situaciones que me vinieron de un momento a otro: fracasos, alegrías, goles, muchas cosas en mi vida han pasado que he tenido que asimilar de la mejor manera y eso me está enseñando muchas cosas, que hay que disfrutar el momento”, fueron las primeras palabras del atacante en una entrevista para PBO Campeonísimo.

En relación a su futuro, Valera aseguró que espera llegar a un club en el que deseen contar con sus servicios. “Lo único que quiero es estar en un lugar donde tenga la confianza del técnico, de los dirigentes que quieran contar con lo mío, con el fútbol, que yo me dedique solo a jugar. Solamente pido eso. Estoy más motivado que nunca a seguir mejorando”, acotó.

El exjugador de Al-Fateh también reveló que tiene oportunidades para continuar su carrera en el exterior. “Ha habido muchas facilidades, las está habiendo. Yo no puedo decir nada hasta el momento que todo está al cien por ciento porque he aprendido a manejar los tiempos. Cuando esté seguro o tenga la firma de un equipo ahí voy a poder decir”, apuntó.

Sobre su salida de la ‘U’ y su amistad con Cueva

En un pasaje de la entrevista, Alex Valera aprovechó para hablar de su salida de la ‘U’ y señaló que esta se dio de la mejor manera. “Creo que simplemente hubo malos entendidos. Era mi sueño salir al extranjero, yo salí tarde en el fútbol, ya tengo 26 años y quería tener mi primera experiencia en el extranjero. Yo he tratado de salir de la mejor manera y he tratado de darle a la ‘U’ lo que ellos han dado por mí”, mencionó.

Finalmente, el delantero nacional aseguró que fue complicado adaptarse a su nuevo equipo, pero, gracias al apoyo de Christian Cueva, todo fue más fácil. “Christian es una persona que siempre estuvo conmigo, fue un apoyo que en algún momento quizá voy a declarar porque hay que reconocer que me apoyó en todo. Cuando sea el momento de declarar, vamos a contar muchas cosas”, concluyó.





