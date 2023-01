La llegada de Alexander Callens a Girona FC ha sido una de las mejores que ha podido experimentar el jugador, tal y como el propio defensa de la Selección Peruana confesó. Esto, en gran parte, se debió a su conocimiento previo del club y la manera cómo fue recibido por sus compañeros.

Así lo dio a conocer en una entrevista que dio para los medios digitales del club, donde dio narró cómo fue su integración desde el primer día. “Sé como juega el equipo, es del mismo grupo City, allá veíamos mucho al Girona, lo veíamos y cómo jugaban, la personalidad que tenían, el entrenador me contaba que eran muy exigentes”, contó.

Si bien la esa exigencia puede abrumar, para el defensa nacional es una motivación, pues ha confesado que “soy muy competitivo, me gusta siempre dar todo de mí y cuando me dijeron Girona, me dije ‘me vengo’, no lo pensé y vine”.

Asimismo, admitió algunos pasajes de su arribo al club y cómo rápidamente se fue adaptando. “El equipo me ha acogido muy bien, me dijeron que era como una familia y es lo que sentí apenas llegué, estuve hablando con todos y me siento bien”, comentó en la entrevista para el canal de YouTube del equipo.

“No he sentido el choque, me siento muy bien y quiero agradecerle a todos porque no es fácil llegar a mitad de temporada e incorporarte rápido. Estoy contento y quiero conseguir muchas cosas aquí”, finalizó el zaguero de la ‘bicolor’, quien ha logrado sumarse a los entrenamientos a los pocos días de llegar a España.

El zaguero de la Selección Peruana llega con buen rodaje al club español, luego de disputar 161 partidos con la camiseta del New York City, donde tuvo la oportunidad de marcar 11 goles y alzarse con el título de la MLS en el 2021, así como el de Campeones Cup 2022. A ello, cabe agregar el buen desempeño que ha tenido con la escuadra bicolor, especialmente, en los últimos años.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.