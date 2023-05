En Girona reina el buen humor luego de encajar tres victorias consecutivas en LaLiga Santander: ante Real Madrid (4-2), Sevilla (2-0) y Mallorca (2-1). No obstante, este jueves, una de las figuras de los ‘Albirrojos’, Alexander Callens, cumplió 31 años de edad y los festejos no faltaron. Como era de esperarse, el plantel no pasó por alto esta fecha especial y el internacional peruano recibió el tradicional callejón oscuro.

El defensor nacional, tras la victoria de su equipo ante los ‘Piratas’, recibió un regalo por parte de sus compañeros. Tal y cómo se observa en el video que fue publicado por el elenco español, el futbolista peruano presenció cómo sus colegas se formaron cara a cara dejando un espacio en el medio para que él pasara.

Alexander Callens, sin pensarlo dos veces, pasó por el mencionado “callejón oscuro” recibiendo muchos “cariños” por parte de todo el plantel de Girona, que pelea en esta recta final por conseguir la clasificación a un certamen continental de Europa.

Es necesario mencionar que el central peruano ingresó en los minutos finales del encuentro ante Mallorca. Si bien estuvo poco tiempo en el terreno de juego, ingresó con mucha convicción y mostró un buen nivel, el cual ayudó a que los de Míchel mantengan el resultado a su favor.

Los próximos retos de Girona

Tras el encuentro ante Mallorca, Girona deberá enfocarse en lo que será su próximo reto en LaLiga Santander. Su rival será nada menos que Real Sociedad, con el que se enfrentará el próximo sábado 13 de mayo desde las 7:00 de la mañana (hora peruana), en el Reale Arena.

Siete días después, recibirá a Villarreal en el Estadi Montilivi. Cabe resaltar que los últimos tres rivales del elenco de Míchel serán Celta de Vigo, Real Betis y Osasuna, equipos a los que buscará vencer para conseguir la clasificación a un certamen continental.





