Alexi Gómez: Atlas de México se pronunció sobre su situación, ¿vuelve a Universitario de Deportes?

Alexi Gómez vuelve a estar en el ojo de la tormenta en su club, el Atlas de México, al conocerse de su participación en una pichanga con amigos, en la previa de un partido del campeonato. Su situación es delicada.

En diálogo con Depor , el presidente del club, Gustavo Guzmán, informó de que la directiva todavía no ha tomado una decisión final sobre el jugador. Lo cierto es que el caso no ha gustado en nada en la institución, en especial al técnico Rubén Omar Remano.

"No puedo hablar nada. ¿Si se queda o no? No se sabe aún. Lo estamos evaluando", indicó que el dirigente, quien esperaba más de Alexi Gómez cuando aprobó su contratación en Atlas, en diciembre pasado.

Por lo pronto, Alexis Gómez fue separado del primer equipo. No aparecerá ni en la banca del duelo que Atlas sostendrá contra el Puebla de Anderson Santamaría esta noche por el Clausura mexicano.

Universitario de Deportes estará atento a la determinación que tome Atlas con respecto a la 'Hiena'. Debido a su condición de préstamo, existe la posibilidad de que vuelva a Ate sin infringir el castigo de contrataciones de la Comisión de Licencias.

