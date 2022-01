Todos vuelven. Aldair Fuentes fue uno de los elementos que Alianza Lima logró exportar, en los últimos años. Sin embargo, su paso por Fuenlabrada, de la Segunda División de España, no ha sido tan fructífero como esperaba, por lo que estaría en la lista de jugadores que abandonaría al cuadro azul en las próximas semanas.

Incluso, según lo dio a conocer ‘AS’, el mediocampista nacional ya tiene definido su futuro en el conjunto hispano, el mismo que ha decidido no contar más con sus servicios -con miras a la presente temporada- por lo que la opción de que regrese a Perú para defender los colores del cuadro blanquiazul (desde la directiva sí hubo contacto con el jugador, según conoció Depor), toman mayor fuerza.

“Fuenlabrada le ha indicado a Aldair Fuentes que no seguirá contando con él, por lo que puede buscar un nuevo club a préstamo o como traspaso. Alianza Lima es una posibilidad, pero aún no hubo una comunicación formal”, indicó el periodista Marcos Romano, del diario AS, a Alianza History.

Aldair Fuentes completó 604 minutos, desde su llegada a Fuenlabrada, a mediados de 2020. Ello, lo ha llevado a considerar la opción de regresar a Alianza Lima, ya que necesita obtener una continuidad importante que le permita seguir creciendo. Según el mismo medio español, el cuadro de la Comunidad de Madrid no ve con malos ojos su salida.

Por ese motivo, se reactivó la posibilidad de verlo, nuevamente, en la Liga 1, aunque ello dependerá de las negociaciones entre las partes interesadas. Como se recuerda, Carlos Bustos anda en búsqueda de un mediocampista para su plantel, por lo que la llegada del exjugador íntimo está más que aprobada por el comando técnico. ¿Se dará?

Noche Blanquiazul 2022

Por otro lado, la Noche Blanquiazul está pactada, en el estadio Alejandro Villanueva, y tiene planeado arrancar a las 5:30 de la tarde del próximo viernes 14 de enero, mientras que el partido ante La Equidad de Colombia iniciará a las 8:15 de la noche aproximadamente. Por ahora, la directiva sigue afinando detalles para la esperada presentación.

Si bien en Alianza Lima ya iniciaron la pretemporada con un gran número de jugadores, aún no se descarta que Aldair Fuentes pueda tener presencia en este evento, el mismo que se repite año tras año y que sirve para presentar en sociedad a los futbolistas del primer equipo del actual campeón de la Liga 1.





