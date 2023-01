Mientras su nombre suena con fuerza en Alianza Lima, lo cierto es que la situación de Christian Cueva es incierta. El jugador llegó a España, donde se ubica su residencia familiar, con el objetivo de analizar qué camino tomar, tras su salida de Al Fateh. No obstante, el club árabe dio a conocer que tomará acciones legales contra él y Alex Valera, por afirmar que había falta en los salarios, por parte del club. Si bien es un hecho que se puede resolver en los próximos días, en FIFA ya tienen el antecedente con Santos FC.

Al respecto, el abogado deportivo Marcelo Bee Sellares explicó en RPP que, hasta que no haya una decisión emitida por el TAS (luego de que Christian Cueva apelara la sanción puesta por el máximo ente del fútbol internacional, en el caso con Santos FC), el seleccionado nacional es libre de continuar su carrera.

“Christian Cueva puede firmar un contrato con algún club. Nada lo inhabilita”, sostuvo. A su vez, detalló que “en caso el TAS confirme la resolución, es decir, rechace la apelación de Cueva y Pachuca, ambos serán responsables de la sanción económica de la FIFA. Si no pagan eso, ambos sí tendrían sanciones deportivas”. La multa impuesta al jugador asciende los 7.3 millones de dólares, además del 5 % de intereses, los cuales deberá pagar en un plazo máximo de 45 días. De no cumplir, no podrá jugar partidos oficiales por un periodo de seis meses.

Asimismo, ratificó que, de momento, “Christian va a poder seguir en actividad deportiva con absoluta normalidad, sea en Alianza Lima u otro club. El tema entre Cueva, Santos y Pachuca continúa en trámite hasta que el TAS se pronuncie”. En ese sentido, agregó que “por el tiempo que lleva el proceso en el TAS, la resolución debería salir máximo en febrero o inicios de marzo”; es decir, en los meses previos al inicio de la Copa Libertadores, en el caso de los íntimos (previsto para abril), pero con las Eliminatorias del Mundial 2026 ya iniciadas.

Caso Al Fateh

Christian Cueva y Alex Valera dejaron de ser parte de Al-Fateh, luego de que se afirmara que el club les adeudaba más de dos meses de pago, lo que les permitió activar su salida de la institución, debido a los incumplimientos en el contrato por parte del club. Sin embargo, el conjunto árabe se pronunció sobre el tema, asegurando que la situación es distinta a la que se ha comunicado en los últimos días.

“La administración de Al-Fateh remitió el expediente de la dupla peruana Christian Cueva y Alex Valera, profesionales del primer equipo de fútbol, a la asesoría jurídica del club, luego de que afirmaran que sus contratos con el club habían sido rescindidos por el retraso en sus pagos financieros: deudas”, inició el comunicado. A ello, agregaron que “la administración de Al-Fateh enfatizó que no dudará en llamar a todas las puertas legales y tomar todas las medidas que preservan los derechos del club”. ¿En que acabará este tema?





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.