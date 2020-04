Leonardo de la Cruz es un joven delantero peruano de la categoría 2001 que se formó en las canteras de Alianza Lima y que llegó a modo de préstamo al Real Oviedo para jugar en la División de Honor. El atacante nacional habló con Depor sobre la manera en la que pasa la cuarentena en España, lejos de su familia.

“Ahora me encuentro solo en España, tengo la oportunidad de quedarme con cinco compañeros del club que en este tiempo nos acompañamos e intentamos sacarnos de la cabeza este problema del coronavirus. Todos los españoles que viven lejos de Oviedo, se fueron a sus casa”, contó.

“Nosotros tenemos un comedor donde tenemos las comidas por horarios. Al inicio me sentía raro porque sabía que no iba a entrenar al día siguiente y me cambió todo la rutina. El preparador físico nos envió una rutina que estamos haciendo con mis compañeros”, continuó.

Escucha aquí la entrevista completa:

En la misma entrevista el futbolista confesó que el tiempo de cuarentena llegó justo cuando comenzaba a ganar continuidad y titularidad en su equipo y lamentó lo sucedido.

“Mi último partido fue ante Deportivo La Coruña, donde tuve la oportunidad de ser titular. Aquí el nivel es muy competitivo, hay mucha intensidad, se corre bastante. Vengo pensando durante todos estos días que esto la cuarentena llega justo cuando estaba agarrando más minutos, tenía un partido como titular pero lo tomo con tranquilidad son cosas que pasan que me van a ayudar a madurar y agarrar más carácter”, sostuvo.

