Renato Tapia está en ‘boca de todos’ en los últimos en España como en nuestro país. Su desempeño con Celta de Vigo y las buenas opiniones de su trabajo lo han vuelto el mediocampista del momento en LaLiga Santander. Si bien aún falta mucho para su retiro, hay un equipo donde quisiera militar cuando esté por cerrar su carrera profesional: Alianza Lima.

Así lo dio a conocer su padre en una entrevista con Alianza History. A través de su cuenta de Twitter, dieron a conocer el diálogo que tuvieron con Luis Tapia, quien aseguró que el ‘Cabezón’ es hincha de la blanquiazul. “Renato es confeso hincha de Alianza Lima”, sostuvo.

“Retirarse en Alianza es su sueño [de Renato] y se podría ver más adelante, ya dependerá de muchas cosas. Tanto para los hinchas como para él sería algo muy bonito”, precisó el progenitor del también mediocampista de la Selección Peruana.

El buen momento de Tapia

Renato Tapia es uno de los cinco jugadores más caros que tiene Celta de Vigo. Sus actuaciones en la liga española han despertado el interés de la prensa, que fecha a fecha han seguido de cerca su crecimiento, por lo que no dudan que el peruano está atravesando su mejor momento.

‘La Voz de Galicia’, uno de los medios más influyentes en territorio gallego, calificó a Renato Tapia como una “mosca cojonera” que hace tiempo no se veía por el club celeste, al ser un jugador bastante molesto para sus rivales. Por su parte, el programa deportivo ‘Carrusel Deportivo’ de la Cadena SER reconoció el buen trabajo del volante nacional.

Con 22 cotejos como titular en LaLiga, el ‘Cabezón’ se ha vuelto pieza cable del ‘Chacho’ Coudet, por lo que seguirá mejorando para continuar no perder el lugar que se ha ganado. “Me llena de mucho orgullo y me da muchísimas fuerzas para seguir trabajando y sostener este momento, que es lo más difícil, no solo llegar, sino mantenerlo”, admitió Tapia para DirecTV.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.