Roberto Mosquera: "No tengo miedo a quedarme sin trabajo"

Roberto Mosquera continúa buscando hacer historia con Royal Pari de Bolivia, club con el que avanzó de fase en la Copa Libertadores. El extécnico de Alianza Lima justificó el mal momento del equipo en la liga local y dejó en claro que no le teme a los resultados que pueda cosechar a raíz de su irregular arranque.

"Royal Pari es un equipo muy pequeño, muy humilde, está apoyado por una empresa inmobiliaria. Este año le di prioridad a la Copa Sudamericana y obviamente nos distanciamos en el torneo local. No tengo miedo de quedarme sin trabajo, tengo miedo de no cumplir objetivos", señaló a Radio Ovación.

Roberto Mosquera aprovechó la oportunidad para compararlo con su momento en Alianza Lima, donde no pudo lograr cosas importantes cuando estuvo al mando de la escuadra blanquiazul.

"En Alianza no logramos cumplir el objetivo que nos trazamos, no pudimos ser campeones, Pablo (Bengoechea) lo consiguió y me da muchísimo gusto", finalizó.

Roberto Mosquera es consciente de que dejó una deuda pendiente en Alianza Lima, aunque (por el momento) no está en sus planes volver a La Victoria.

