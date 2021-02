En los últimos días, la continuidad de Aldair Rodríguez en América de Cali fue puesta en duda, luego de que el presidente de la institución confirmara que estaban dispuestos a escuchar ofertas por el delantero. Alianza Lima y Universitario fueron dos de los elencos que sondearon las condiciones para contar con el jugador, pero todo quedó ahí.

Tras la confirmación del fichaje de Diber Cambindo por el elenco del delantero peruano, creció aún más la posibilidad de que no tenga un lugar ganado en el equipo, por lo que la opción de verlo con otra camiseta, para que pueda sumar minutos y no quedar fuera del radar de Ricardo Gareca en la Selección Peruana, creció.

Sin embargo, Juan Cruz (estratega de América de Cali) descartó que el futbolista pueda continuar su carrera en otro equipo que no sea el colombiano, puesto a que está dentro de sus consideraciones para la temporada 2021.

“Aldair Rodríguez llegó en octubre, está con nosotros y es parte del plantel. En ningún momento manifestamos el tema de no quererlo, sino no sería tomado en cuenta. Él es un joven con mucha predisposición a aprender, a entrenarse y a progresar. Indudablemente que él, desde su profesionalismo, está haciendo todo lo posible para cada vez rendir mejor”, señaló el DT del elenco colombiano en diálogo con Radio Ovación.

Aldair Rodríguez espera ganarse un lugar en América de Cali

Cabe recordar que Aldair Rodríguez todavía no ha podido anotar su primer gol oficial con la camiseta del América de Cali. Esta temporada ha disputado tres partidos como titular, pero su rendimiento no fue el esperado, llegando a no ser tomado en cuenta en la última jornada.

Para la presente temporada, el cuadro rojo tiene tres competencias en el calendario: Liga Betplay, Copa Betplay y Copa Libertadores. El objetivo está en buscar el tricampeonato en el torneo local y llegar lo más lejos posible en el torneo continental.

