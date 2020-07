Alvaro Ampuero culminó su primera experiencia en el fútbol de Azerbaiyán. El ex Deportivo Municipal no pudo completar toda la temporada porque el torneo se dio por finalizado en la jornada 20 a causa de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, no le fue nada mal defendiendo los colores del Zira FK, terminó siendo pieza indiscutible en la oncena del club azulino.

El lateral izquierdo dialogó con Ovación y señaló que en los próximos días estará arribando a suelo peruano para tomarse unas pequeñas vacaciones y analizar su futuro. Eso si, dejó en claro que su prioridad está seguir en el Viejo Continente.

“Vuelvo en estos días a Perú, pero mi objetivo es mantenerme por acá o seguir mi carrera en alguna liga europea. Todo eso lo analizaré con mayor calma en Lima”, manifestó el futbolista de 27 años.

Asimismo, también compartió sus experiencias en Azerbaiyán, un país cargado de tradiciones y costumbres muy religiosas, que incluso están consideradas dentro del mundo futbolístico.

“Fue algo diferente por las propias costumbres que existen en ese país, sobre todo, con el tema religioso. Por ejemplo, tienen como ritual rezar en el entretiempo de los partidos y uno tiene que ser respetuoso de todas esas cosas. ¿Cómo me fue con las comidas? No se come mal, pero de hecho que se extraña la comida peruana”, acotó.

