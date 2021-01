En México siguen maravillados por el desempeño mostrado por Pedro Aquino en su debut con América de México. Si bien se conoce sus dotes con el balón, los hinchas de las ‘Águilas’ están deseosos por saber más detalles, por lo que el club preparó un divertido video con las confesiones del mediocampista peruano, con pasado en Lobos BUAP como León.

La asistencia que dio para el segundo tanto en la victoria de América ante Atlético San Luis generó más expectativa, por lo que el club hizo un regalo para todos los seguidores, con preguntas como platos favoritos, qué género de música le gusta, ídolos del deporte y más.

“Me gusta Xabi Alonso. Era muy técnico e inteligente dentro del campo”, contó el volante de la Selección Peruana, quien también dijo que el ceviche y el arroz con pollo se llevan los primeros lugares en su lista de comidas preferidas.

Si se trata de pasatiempos, Pedro Aquino no dudó en asegurar que le gustan los juegos de mesa, aunque poco le ‘mete’ a las cartas. “Me gustan los juegos de mesa. También el boxeo. Cartas no juego mucho, pero me gusta el ‘ocho locos’. Mis películas favoritas son las de Rápidos y Furiosos”, confesó ‘La Roca’, quien se encuentra deseoso de ‘romperla’ en la Ciudad de México.

Sin embargo, cuando se trató de hablar del torneo mexicano, se puso serio para ratificar su compromiso con las ‘Águilas’. “Hacer las cosas bien y salir campeón. Veo un buen grupo, comprometido y con ganas de hacer las cosas bien en el América. Con buenos jugadores. No voy a decepcionar a la afición. Sé que es grande y que siempre apoyan”, dijo el seleccionado de Ricardo Gareca

El elenco de Santiago Solari se alista para medirse este sábado ante Monterrey, por la fecha 2 del Clausura de la Liga MX. Curiosamente, Aquino se medirá contra el quipo que lo ‘jaló' al fútbol mexicano.





