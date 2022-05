Anderson Santamaría vive uno de los momentos más felices de su carrera La noche del reciente domingo, Atlas venció (3-2) a Pachuca en el marcador global y se coronó campeón del Torneo Clausura 2022 de Liga MX. Consumado el éxito del equipo tapatío, el peruano expresó su felicidad.

“Estoy muy feliz, muy emocionado por lo que pasó. Nos la creímos, siempre nos la creímos. Empezamos a trabajar, tenemos un grupo muy muy humilde. No solo buenas personas, sino mejores profesionales y aquí están los resultados”, señaló ‘Santa’ en declaraciones para la página Duro de Marcar.

Santamaría puso énfasis en el trabajo para alcanzar los objetivo. “Me tocó llegar en un momento difícil para la institución, pero nunca dejamos de creer. Nunca dejamos de trabajar, con el apoyo de la gente, el nuevo proyecto, el comando técnico fue muy serio. Con el trabajo, aquí están los resultados”, indicó.

Asimismo, el deportista de 30 años explicó que fue una liguilla dura para él, por una lesión que sufrió, y que incluso le impidió jugar el segundo tiempo del duelo contra Pachuca.

“Fue una liguilla muy dura para mí, porque fueron partidos muy complicados, que ya incluso no podía ni respirar, pero jugaba con el corazón. Hoy, no me dio para más, pero están todos los compañeros que trabajan a la par porque todos quieren estar en este grupo y todos somos unos ganadores”, apuntó.

Por último, a Santamaría le consultaron si levantaba la mano para Qatar, a propósito de la chance de la selección peruana en el repechaje. “Voy a trabajar, voy a pelear el puesto; ahorita quiero disfrutar”, fue su tajante respuesta.

