André Carrillo es uno de los jugadores que quiere terminar su carrera en Alianza Lima. El jugador de la Selección Peruana es hincha blaquiazul y tiene a sus favoritos para armar su once ideal para su retorno. Le dieron la oportunidad de hacerlo se rodeó de los mejores.

“En el arco lo podría a Pedro Gallese y luego estaría Luis Advíncula porque sé que se muere de ganas por jugar en Alianza Lima y yo le haría ese favor”, dijo entre risas en una entrevista con Movistar Deportes.

El extremo también eligió a Alberto Rodríguez, Alexander Callens y al brasileño Marcelo (le dieron la chance de elegir un internacional). Sergio Peña, Paolo Hurtado y Alexander Callens lo acompañarían en la volante. En el ataque no dudó en ubicar a Jefferson Fafán y Paolo Guerrero.

"A mí me gustaría volver a jugar en Alianza pero no cuando tenga 35 o 36 años, en etapa de retiro. Lo que a mí me gustaría es estar allá físicamente pleno, joven, fuerte y con reacción para marcar la diferencia. Quiero competir en la Libertadores, pues cuando estuve jugué poco, era juvenil y no tenía responsabilidad”, aseguró el jugador de Al-Hilal, hace unos días, en conversación con GOLPERU.

