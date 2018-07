Tras disputar el Mundial con la Selección Peruana, André Carrillo y Christian Ramos comenzarán una nueva aventura en Arabia Saudita luego de fichar por el Al-Hilal y el Al Nassr FC, respectivamente. Sin duda, este se trata de un cambio radical. No solo en cuanto a futbolístico, sino también a nivel cultural. Incluso, habrán muchas cosas cotidianas que los jugadores no podrán hacer.

En Depor nos comunicamos con Juan Cominges, futbolista que pasó por el Al-Qadisiya de Arabia Saudita en 2009 y 2011, quien reveló algunas limitaciones que existen en la nueva casa de Carrillo y Ramos .

► Oficial: André Carrillo se convirtió en el flamante fichaje del Al-Hilal de Arabia Saudita

"No hay discotecas ni se puede consumir alcohol. Tampoco cines. Yo me distraía leyendo mucho y descansando. También hay condominios para extranjeros y tienes opciones como la piscina, aunque yo elegí vivir en un hotel", comentó.

Las salas de cine y las discotecas, por ejemplo, están prohibidas en Arabia Saudita porque se considera que allí los hombres y mujeres pueden mezclarse sin ser supervisados lo que llevaría a que se cometan acciones que no están permitidas antes del matrimonio. Como tomarse de las manos.

"No puedes hablar con mujeres que no sean de tu familia, ni puedes ni siquiera mirarla. No está permitido ningún tipo de contacto al menos que contraigas matrimonio con la mujer", agregó el volante de 34 años.

Por otro lado, una característica de Arabia Saudita es el calor seco, por lo que lo que André Carrillo y Christian Ramos deberán entrenar y jugar por la noche. Este país del Medio Oriente está rodeado por desierto y en el verano puede llegar a alcanzar una temperatura de más de 50 grados centígrados.

Además, los jugadores de la Selección Peruana también vivirán de cerca el Ramadán, celebración religiosa musulmana en la que practica el ayuno diario desde el alba hasta que se pone el sol, aunque Cominges no tuvo complicaciones con el asunto: "Me encerraba en mi habitación a comer".

► Christian Ramos: "Quería más en el Mundial, siento un poco de vergüenza"

Juan Cominges aseguró que a diferencia de 'Puchungo' Yañez, quien jugó en Arabia Saudita en 1996, él sí podía persignarse al entrar a la cancha, algo que anteriormente no estaba permitido y era castigado con multas. "Lo de 'Puchungo' fue en otro tiempo. Cuando yo jugué ahí era creyente y me persignaba al entrar a la cancha y no había problemas. Incluso, ya se veían todo tipo de peinados y tatuajes", finalizó.