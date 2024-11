No quedan dudas que el fichaje de André Carrillo por Corinthians fue una de la mejores decisiones en el plano profesional para el jugador peruano. Desde su llegada, ‘La Culebra’ sigue acumulando minutos, volviéndose una pieza clave para Ramón Díaz, director técnico del ‘Timao’. Este domingo, fue titular en el triunfo 3-1 ante Vasco da Gama, jugando un total de 78 minutos en el Brasileirao. Además, el equipo comenzó a escalar posiciones, quedando muy cerca de asegurar su participación en la Copa Sudamericana para la próxima temporada.

En el mes de setiembre de 2024, Corinthians anunció una serie de refuerzos para su plantilla, entre los más destacados estuvieron Memphis Depay (ex futbolista de Barcelona y Atlético de Madrid) y también André Carrillo, quien llegó como jugador libre, tras desvincularse del Al Qadsiah de Arabia Saudita. A partir de este momento, el ‘Timao’ comenzó a hacerse más fuerte.

Siguiendo con el camino de victoria, este domingo se impuso sin problemas ante un deslucido Vasco da Gama que no pudo detenerlo. Gustavo Henrique abrió la cuenta a los 11′ y Rodrigo Garro aumentó a los 15′ y 24′. Por otro lado, desde Brasil resaltaron también la participación de Carrillo. ‘La Culebra’ acumuló 78′, pero fue suficiente para ser uno de los ejes en el campo de juego.

De acuerdo al medio GloboEsporte, André obtuvo una puntuación de 7.0, aunque el publicó le otorgó un 8.1. “Otro nombre fundamental para la construcción de la victoria del Corinthians en la primera etapa. Dio volumen y mandó el juego por la derecha con Matheuzinho. Controló el ritmo del partido con categoría”, mencionaron en su portal web.

En esa misma línea, el portal Meu Timao -dedicado a compartir información de Corinthians- le brindó un puntaje de 7.7, evidenciando que tuvo una buena actuación. Para esta ocasión, Carrillo fue parte del mediocampo acompañado de Breno, Raniele y Rodrigo Garro, autor de dos conquistas.

Por lo pronto, quedan tres fechas para terminar el Brasileirao y Corinthians es noveno con 49 puntos. Por ahora, se encuentra en zona de clasificación a la próxima Copa Sudamericana. Los siguientes rivales del ‘Timao’ serán Criciúma, Bahía y Gremio, en ese orden.





¿Por qué no fue convocado André Carrillo?

A pesar de tener cierta continuidad en Brasil, André Carrillo no fue considerado para la fecha doble de noviembre con la Selección Peruana. Esto dejó ciertas interrogantes sin respuestas entorno a la ‘Culebra’, pues era su tercera ausencia consecutiva en la convocatoria de Jorge Fossati. Su última vez fue en la nómina de la Copa América, donde solo jugó 11′ (ante Canadá) dejando un sinsabor por su desdibujada presentación.

A raíz de ello, el futbolista de 33 años se refirió a su relación con Jorge Fossati, asegurando que siempre mantuvo un buen vínculo con él. Explicó que su ausencia en las convocatorias recientes fue por cuestiones personales, pero se mostró optimista de regresar a la selección en las próximas fechas. “Siempre he tenido contacto y buena relación con el míster, por algún u otro tema no he sido convocado, así que a lo mejor en las próximas convocatorias voy a estar y voy a prepararme bien en mi club”, comentó Carrillo en el programa En Carne Propia.





