Boca Juniors atraviesa sus días más complicados en lo que va del año. De acuerdo al último comunicado que sacó el club argentino, más de 18 jugadores han contraído el coronavirus, alguno de ellos con síntomas leves, pero ninguno con complicaciones serias. Desde Perú, el llamado de alerta saltó por nuestro compatriota Carlos Zambrano.

De acuerdo con el diario Olé, Carlos Zambrano no se encuentra dentro de la nómina de futbolistas que dieron positivo al COVID-19; sin embargo, no dejó de estar en peligro de un posible contagio, ya que -como cita el medio argentino- dentro del club se tomaron algunas licencias que distan mucho de lo que se necesitaba aplicar en tiempos de pandemia.

“Hubo malas decisiones sanitarias en general, desde no haber aislado a los jugadores que tuvieron contacto directo con Iván Marcone (el primero en dar positivo luego de haber reiniciado los entrenamientos) y no haber respetado reglas básicas de aislamiento (como no haber puesto a los jugadores en habitaciones individuales) o continuar los entrenamientos pese a haber casos con síntomas en el plantel”, menciona el periodista Pablo Ramón.

Copa Libertadores empieza en setiembre

Hace dos semanas, cuando Boca Juniors arrancó sus entrenamientos, con miras a la Copa Libertadores (ya que el torneo argentino aún no tiene fecha de regreso), Carlos Zambrano, también defensa de la Selección Peruana, ya se perfilaba como titular para el primer duelo que tendría ante Libertad, por la fecha 3 de la fase de grupos.

Así lo dio a conocer el periodista de Fox Sports Juan José Buscalia, quien sostuvo que “tendrá un año con mucho protagonismo. Para Russo es titular indiscutible sobre todo teniendo cuenta por los movimientos que se han dado en la zaga de Boca”, para Movistar Deportes.

No obstante, a menos de 12 días del inicio de la Libertadores, más de la mitad de la lista de buena fe del ’Xeneize’ deberá estar en cuarentena obligatoria mínimo quince días, tiempo en el que no podrán entrenar, para evitar así más contagios. “Fuimos un poco permisivos en algunas áreas del entrenamiento”, confesó el médico de Boca, Ruben Argemi, esta semana.

