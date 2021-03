La expulsión de Carlos Zambrano, en el superclásico de Boca Juniors vs. River Plate, le valió las críticas de los hinchas del ‘Xeneize’, pues puso en peligro el marcador que se tenía hasta ese momento (1-1). Sin embargo, ante los ojos de Cristian Traverso, ex Boca, el peruano tiene para dar mucho más al club.

“La gente se deja llevar mucho por las redes sociales. Uno puede criticar una acción de juego pero de ahí a decir que no tenga nivel, no. No se me hace justo. Yo siempre voy a apoyar al jugador de Boca”, sostuvo el exjugador argentino en diálogo con Las Voces del Fútbol.

Sobre el accionar que hubo en el campo, Traverso afirmó que “jamás me voy a meter en el tema de las críticas. De los tres centrales de Boca, el que mejor lo hizo fue Zambrano. Esto se define en la cancha siempre. Muchas veces también pasa que el equipo no funciona”.

Eso sí, no dejó de recomendarle tener cuidado en duelos tan cruciales, como el que tuvo el domingo. “Los árbitros miden a los jugadores. Zambrano no se equivocó. Es su manera de jugar pero tiene que corregirlo, hay que saber jugar un clásico, ser inteligente, más con tarjeta amarilla”, precisó.

“En Boca, una hormiguita se hace elefante. Cuando las cosas no salen hay que tener personalidad para mejorar. Zambrano es un jugador de categoría”, sentenció Traverso, no sin antes recordarle que “se va tener que adaptar a un fútbol difícil y cuando las cosas no salen como se quiere, hay que tener los pies sobre la tierra”.

A los 69 minutos, Esteban Andrada decidió salir jugando con el central. Buscando cubrir la posición, Zambrano estiró los brazos de manera natural, pero el jugador de River llegaba con velocidad y lo golpeó. Tan solo dos minutos antes, Agustín Palavecino había anotado el 1-1 para los Millonarios. Pese a la ventaja, el marcador quedó 1-1.





