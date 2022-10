Este lunes se entregó el Balón de Oro a los mejores exponentes del balompié mundial, siendo uno de los más aplaudidos Karim Benzema. El delantero del Real Madrid se mostró agradecido por el premio, el mismo que más de un rival que lo ha enfrentado ha considerado que merece.

Uno de ellos es Pedro Aquino, quien tuvo la oportunidad de enfrentar al atacante francés, cuando el América de México tuvo un amistoso contra el cuadro español en julio de este año. Aquella oportunidad, ambos elencos empataron 2-2 en Estados Unidos, con goles de Benzema y Hazard para el Madrid, mientras que Martín y Fidalgo anotaron para las ‘Águilas’.

“Balón de oro para este crack, Karim Benzema”, escribió el volante de la Selección Peruana en su cuenta de Instagram, junto a la captura de pantalla donde se ve a ambos jugadores enfocados, durante el amistoso que se jugó en el Oracle Park de San Francisco.

Karim Benzema ganó el Balón de Oro 2022

La emoción de Karim Benzema tras ganar el Balón de Oro 2022 fue emotiva. El futbolista del Real Madrid recibió el premio que de manos de Zinedine Zidane, quien fue su entrenador por varias temporadas. El delantero francés tuvo importantes palabras de agradecimiento en la ceremonia que organiza la revista France Football.

“Es el Balón de Oro del pueblo”, dijo un emocionado Benzema, con unas gafas doradas y un “smoking” tras recibir el premio de manos de uno de los hombres que, junto a Ronaldo Nazario, reconoció como su “motivación”. Además, agradeció a sus compañeros, al entrenador y de forma muy especial al presidente, Florentino Pérez.

“Este es el sueño de todo niño, pero también es mucho trabajo y tiene también muchos momentos difíciles, como cuando no podía ir a la selección. Pero no me vine abajo, seguí trabajando en los entrenamientos, pensando que tenía suerte de jugar al fútbol. Estoy orgulloso de mi carrera”, señaló el francés.





