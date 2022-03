Boca Juniors afrontará uno de los duelos más importantes de la fecha ante Estudiantes de la Plata, con la finalidad de seguir escalando en la tabla de posiciones de la Liga Profesional Argentina. Sin embargo, Luis Advíncula, una de las piezas fundamentales en el esquema de Sebastián Alejandro Battaglia, se llevó toda la atención tras ser captado ‘jugando’ con la cámara en los entrenamientos del ‘Xeneize’.

“El fotógrafo”, así fue nombrado el internacional peruano en una publicación que realizó el elenco argentino en su cuenta oficial de Twitter. En esta misma, se le puede apreciar al defensor arrecostado al borde del terreno de juego y apuntando con una cámara fotográfica. Asimismo, el club mostró el resultado de tal acción, con unas postales de los jugadores Marcos Rojo y Gastón Ávila.

La divertida publicación de Boca Juniors con Luis Advíncula. (Foto: @BocaJrsOficial)

Cabe resaltar que, luego de la convocatoria para los partidos de la ‘Blanquirroja’ en las Eliminatorias Sudamericanas, Luis Advíncula y Carlos Zambrano fueron considerados para el encuentro ante Estudiantes por la fecha 6 de la Copa de la Liga Profesional. El encuentro está programado para llevarse a cabo este domingo 13 a partir de las 9:30 p.m. (hora local) en el Estadio de La Plata.

Este 2022, el lateral derecho suma cinco partidos disputados en el torneo argentino. Además, viene teniendo una importante regularidad en el ‘Xeneize’ de Battaglia, una buena noticia para el técnico Ricardo Gareca, quien lo utilizará ante Uruguay y Paraguay.

Perú sale a luchar, pero con cautela

En la Selección Peruana no se habla de otra cosa que no sea hacer dos grandes partidos (ante Uruguay y Paraguay) para poder sellar su pase a la próxima cita mundialista, a desarrollarse a fines de este año. Sin embargo, para lograr el objetivo, deberá ser cautelosa para no perder elementos en el camino.

Y es que la exigencia de las Eliminatorias han dejado en capilla a 11 jugadores del elenco bicolor, como es el caso de Pedro Gallese, Alexander Callens, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Wilder Cartagena, Gabriel Costa, Christopher Gonzales y André Carrillo, jugadores que tendrán que cuidarse ante los ‘Charrúas’ para no perderse el choque con los ‘Guaraníes’ en Lima.





