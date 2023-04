No cabe duda que el encuentro entre Boca Juniors vs. Pereira nos regalaron muchas emociones de principio a fin. Y es que ambas escuadras saltaron al terreno de juego de La Bombonera con sus mejores oncenas, con el objetivo de sumar sus tres primeros puntos en la Copa Libertadores 2023. No obstante, así como hubo grandes jugadas, también existió tensión en los banquillos, como el altercado que tuvo Luis Advíncula con el asistente técnico de ‘La Furia Matecaña’.

La acción se dio sobre el final de la primera mitad. El elenco ‘Xeneize’ buscaba el 1-0 con la pelota parada, pero la solidez defensiva de Pereira truncaba los objetivos del conjunto bostero. Sin embargo, en una jugada por la banda derecha, la pelota salió y el árbitro cobró un lateral a favor del cuadro local.

Inmediatamente, Luis Advíncula fue a cobrar al saque, pero el asistente técnico de ‘La Furia Matecanaña’ interrumpió que el lateral peruano cobrase la acción. Ante ello, este último reaccionó con un empujón, enciendiendo a la hinchada de Boca Juniors que reclamaba por el actuar del rival. Eso sí. el árbitro principal no dudó en sacarle la cartulina amarilla al asistente de Alejandro Restrepo.

Boca vs. Pereira: lo que se viene

Tras el encuentro ante Deportivo Pereira, Boca Juniors deberá enfocarse en la Liga Profesional Argentina. El ‘Xeneize’ tendrá de rival a nada menos que Rosario Central, escuadra con la que se medirá este domingo 23 de abril desde la 1:30 de la tarde (hora peruana).

Es necesario mencionar que el elenco ‘Azul y Oro’ urge de una victoria para poder escalar en la tabla de posiciones del campeonato argentino, en el que marcha en el puesto 19 con 14 puntos.

Deportivo Pereira, por su lado, se alistará para afrontar un duelo complicado ante América. ‘La Furia Matecaña’, al igual que el ‘Xeneize’, no atraviesa un gran momento en el torneo colombiano. Por ello, buscará sumar de a tres, con el objetivo de abandonar la doceava posición del certamen cafetero.





