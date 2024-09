Bryan Reyna empieza de a pocos a recuperar su nivel con el que enamoró a la fanaticada del ‘Pirata’, despertó los elogios del propio presidente de su club y generó el apodo del ‘Teófilo de Belgrano’ en la prensa argentina. El ‘Picante’ dejó atrás el cortocircuito con su técnico, Juan Cruz Real, y en el más reciente partido de su equipo repartió una asistencia, en la victoria por 4-2 ante Atlético Tucumán por la fecha 15 de la Liga Profesional de Argentina.

El ‘Picante’ dio la asistencia de gol para el cuarto gol que liquidó el encuentro frente a Tucumán. A los 90+4′, Bryan Reyna se disparó en carrera tras un contragolpe y se fue directo al arco rival, el peruano se posicionó casi mano a mano contra el arquero rival, pero en lugar definir, decidió asegurar el resultado con un pase gol a Pablo Chavarría, quien sentenció todo y sumó su doblete en el compromiso.

El extremo peruano había entrado a los 83′ en lugar de Franco Jara y aprovechando su frescura y velocidad ganó en velocidad ante sus rivales para el cuarto gol, siendo así su segunda asistencia seguida con el ‘Pirata’, ya que venía de dar un pase gol la fecha pasada ante Independiente, en el empate 1-1.

Y aunque hace poco tuvo un cortocircuito con su técnico, Juan Cruz Real, la situación ya quedó en el pasado y de a pocos empieza a recuperar terreno. Reyna viene de ser titular la fecha pasada ante Independiente. Y en general, en 28 partidos con el ‘Pirata’, lleva cuatro goles y cuatro asistencias.

Técnico de Bryan Reyna pide disculpas

Hace casi un mes, Juan Cruz Real, técnico de Belgrano, sorprendió a todos con unas declaraciones sobre Bryan Reyna, luego de la derrota por 1-0 ante Gimnasia. El DT no lo usó en el partido, a pesar del reclamo popular de los hinchas del ‘Pirata’, y justificó su decisión por considerar que el ‘Picante’ no estaba dándolo todo, palabras que no le sentaron bien ni al habilidoso peruano, ni al resto del plantel.

“No está dando el 100%, mientras siga así no va a jugar, tengo que priorizar a los que se matan por Belgrano, tiene que dar un poquito más. Debe de entender que somos un equipo. Prefiero poner a un chico de la casa que sepa el significado de Belgrano”, fueron las declaraciones de Juan Cruz. Esto generó que Bryan Reyna saliera a hablar a través de sus redes sociales.

“Quiero agradecer a toda la hinchada de Belgrano por su apoyo y cariño. Qué puedo decir, es mutuo estoy enamorado de esta hinchada, tengo muchos sentimientos encontrados, cuando escuché que gritaban mi nombre. Estoy al 100% dándolo todo para entregar mi mejor versión en la cancha. Los tiempos de Dios son perfectos y confío en que él pondrá todo en su lugar. Vine a brillar y no permitiré que nadie apague mi luz. Aguante la B”, publicó el extremo nacional.

Días después del incidente, Juan Cruz pidió disculpas a todo el plantel y a su gente y aclaró el tema de Bryan Reyna. “Si hay algo que tengo con los futbolistas es frontalidad, mucha sinceridad. Con Bryan no tengo absolutamente nada. Lo que me interesa es que todos los jugadores den el máximo. Si hay algo que tiene el plantel es competitividad interna. Hay un proceso de cinco meses que ha dado sus frutos”, sostuvo.

Bryan Reyna no se mueve de Belgrano

En medio de este contexto y rumores que alejaban a Bryan Reyna de Belgrano, Depor pudo conocer que Bryan Reyna no se moverá de Córdoba ni volverá al fútbol peruano. Además, la única opción que contemplan tanto el jugador como el club es que el ‘Picante’ salga al exterior a través de una venta.





