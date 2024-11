La llegada de Bryan Reyna a Argentina, a inicio de año, parecía ser una suerte de revancha personal, tras su fallida experiencia por la filial de Mallorca de España. Desde la campaña pasada con Alianza Lima, el deseo del jugador nacional era volver al extranjero, por lo que recaer en Belgrano de Córdoba era un nuevo primer paso para mantenerse afuera. La historia comenzó como un cuento de hadas, todo lucía perfecto, con goles, asistencias y protagonismo del ‘Picante’, como lo apodaron allá; hasta el presidente del club lo llenaba de elogios.

Sin embargo, la película cambió en los últimos meses: el amor y los elogios se transformaron en cuestionamientos e incomodidades, todo desde el cruce con su actual técnico (Juan Cruz Real) a finales de agosto, en el que aseguró que “el jugador no estaba dando su 100 %”. Tras ello, el técnico del ‘Pirata’ dejó de tomarlo en cuenta como titular y eso fue desgastando la relación entre ambos. Sin continuidad ni mucho menos protagonismo, Reyna dejó las gambetas y las individualidades (esas que enamoraron a la hinchada de Belgrano) para ser más un espectador de lujo en el banco de suplentes.

El pasado jueves, su nombre volvió a ser tendencia en Córdoba. El club informaba que el ‘Picante’ no iba a ser tomado en cuenta para el siguiente partido (ante Barracas) por haber faltado al entrenamiento del 10 de noviembre, fecha en la que Belgrano explicaba la ausencia del jugador (ante Instituto) por un cuadro febril. Dos historias que tienen un mismo protagonista: Bryan Reyna. De la supuesta fiebre a no ir a la práctica sin justificación, el panorama parece complicar su estadía en la ‘B’. Se hablaba de solo una fecha de castigo por su conducta, lo que hacía suponer que el peruano debía estar nuevamente en la nómina de este lunes frente a Independiente Rivadavia.

No obstante, las diferencias con Juan Cruz parecen no tener solución, pues el técnico no volvió a considerarlo en su lista de convocados, lo que agrieta mucho más el futuro del habilidoso atacante y lo alejan cada vez más de Córdoba. A raíz de ello, Depor conversó con distintos periodistas que cubren el día a día del ‘Pirata’ para conocer más sobre la situación del ‘Picante’.

No parece haber luz al final del túnel para Reyna en Belgrano. La situación con Juan Cruz parece haber llegado a un nuevo nivel al no considerarlo nuevamente. Sin duda, un hecho que genera divisiones en el universo del ‘Pirata’. Algunos argumentan que la conducta del ‘Picante’ es consecuencia de la mala relación con el estratega; otros que de por sí es un jugador problemático. En medio de eso, también están los dos comunicados del club sobre su caso.

“El club es bastante hermético por lo que la mayoría de las opiniones pueden basarse en suposiciones. El primer inconveniente que se conoció fue por los dichos del entrenador en una conferencia de prensa. Sin embargo, en ese momento, la gran mayoría culpó al DT por exponer al jugador. Ahora, las aguas están divididas. Aunque hay personas que creen que es problemático, otros pueden considerar que es por la mala relación con el entrenador”, dijo Daniel Barcelo, periodista de Radio Sucesos de Córdoba.

La posición sobre Reyna está dividida entre los colegas que cubren el ‘Pirata’. No discuten para nada sus condiciones técnicas, pero su actitud fuera del campo está pesando en su presente. “Es un jugador del que siempre se espera mucho. Lamentablemente, en el último tiempo no está teniendo los minutos deseados, por él y por la gente. Yo creo que la situación depende pura y exclusivamente de sus ganas y conducta”, señaló Matías Rivero, de ‘Tribuna Celeste’ de Show Sport.

En esa misma línea, Gabriel Rodríguez se refirió a la conducta del peruano. “Es un jugador que busca los problemas, no solo que los problemas le llegan a él, también busca ser noticia. El primer problema fue cuando el DT lo liquidó en conferencia de prensa, la relación está rota, no solo con él, sino todo el equipo contra el DT. Él puede ser problemático, pero no tiene un DT en quien confiar y que le marque los límites de buena manera, no alguien dictatorial. Juega poco y cuando lo hace no rinde; eso agrava la situación”, agregó el colega de Cadena 3.

A pesar de las diferencias entre el técnico, el ‘Picante’ es muy bien valorado por el hincha de la ‘B’, que pese a todo lo que el club ha comunicado, continúa confiando en él. Sin embargo, si Juan Cruz Real, cuyo contrato acaba en diciembre, se mantiene, todo hace indicar que Reyna se irá de Córdoba. “A pesar de lo dicho por el DT y por el club, la gente lo aprecia mucho, siempre que ha entrado a jugar ha recibido los aplausos. El público de Belgrano es muy exigente y siempre exige sacrificio”, comentó Pablo Ocampo, periodista de La Voz del Interior.

En Argentina se habla de que Juan Cruz Real puede seguir en el cargo en 2025, si esto se da, obligará al ‘Picante’ a buscar su salida, es un hecho que los colegas consultados sostienen en conjunto. “Su salida del club es muy factible en el siguiente mercado; la idea es negociar, porque el club pagó 900 mil dólares por el 80 % de su pase. Reyna no va a jugar más en Belgrano, el mercado de pases va a ser clave para su futuro. Lo complicado para él, es que pasa el tiempo y nunca termina de plasmar sus condiciones técnicas individuales para ser la diferencia suficiente y ser un jugador indispensable. Arrancó bien en Belgrano, pero más allá de los minutos, nunca terminó de plasmar su presencia en el equipo”, agregó Ocampo.

En caso Cruz Real no siga, de igual forma hay altas posibilidades de que Reyna no continúe, pues también es sabido que su agente está buscando clubes. “La idea de Belgrano es desprenderse del futbolista con una venta, para recuperar su inversión, aparte es claro que el jugador se quiere ir. Acá se habla de [un interés] de Vélez y de Perú también. A mí me parece que si queda o no Real, Reyna no sigue”, añadió Gabriel Rodríguez de Cadena 3.

“Para mí es clave saber qué va a pasar con el DT. El equipo no logró los objetivos propuestos cuando arribó Juan Cruz Real; quedó afuera de la Sudamericana y cuartos de final. Este año esta a mitad de tabla, a siete puntos de zona de clasificación a Copas, con 12 en juego. Es muy difícil que lo logre. Si en diciembre no le renuevan contrato al DT, creo que Bryan tiene grandes chances de seguir”, apuntó Matías Rivero, de ‘Tribuna Celeste’.





