A inicios de esta semana, el técnico de Belgrano, Juan Cruz Real, sorprendió a todos al asegurar que Bryan Reyna no estaba dando su cien por ciento y por ese motivo no había jugado en la derrota por 1-0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata. Unos días después pidió disculpas al plantel por sus palabras y parece que la situación ha mejorado entre el entrenador y el ‘Picante’. Este sábado, el atacante volvió a jugar con el ‘Pirata’, en el empate sin goles con Newell’s Old Boys en el Estadio Marcelo Bielsa. Además, luego del compromiso, el DT destacó el desempeño que tuvo el jugador de la Selección Peruana.

Reyna no inició acciones ante la ‘Lepra’, pero ingresó en el segundo tiempo en reemplazo del argentino Matías Suárez. Llegó a disputar un poco más de media hora de partido y se le vio atrevido como siempre. En esta ocasión no logró anotar o asistir, pero es una buena noticia que vuelva a tener minutos justo antes de que se sume a los entrenamientos de la Blanquirroja en la Videna.

“A Reyna lo vi bien los minutos que jugó. Corriendo por el equipo sacrificándose, lo vi muy bien. Lo importante es que los minutos que entró le sumó al equipo”, aseguró el técnico del club cordobés en la conferencia de prensa. “Fuimos de menos a más, en el segundo tiempo el equipo hizo mejor las cosas. Los jugadores han hecho un esfuerzo grandísimo, tuvieron mucha personalidad. Como se dio el partido, hemos sacado un buen resultado”, agregó.

Con el empate en Rosario, Belgrano llegó a los 17 puntos y se ubica en el puesto 14 de la Liga Profesional Argentina tras trece fechas disputadas. Ha obtenido cuatro victorias, cinco empates y cuatro derrotas. Asimismo, el equipo ha anotado 14 goles y su arco ha sido vencido en 16 ocasiones. Es un inicio irregular. Tiene 10 puntos menos que el líder Vélez Sarsfield.

Cabe mencionar que Bryan Reyna ha jugado nueve partidos en el inicio de la Liga Profesional. En cinco de ellos inició como titular y suma 57 minutos por partido. El ‘Picante’ marcó dos goles y dio tres asistencias. Se ha ganado a la hinchada a base de esfuerzo y dedicación. Ahora volverá al Perú y se concentrará de cara a los encuentros decisivos ante Colombia y Ecuador.





¿Cuándo llega Bryan Reyna al Perú?

Bryan Reyna es parte de los treinta convocados por Jorge Fossati para enfrentar a Colombia y Ecuador en la fecha doble de septiembre de las Eliminatorias Sudamericanas. Luego del empate 0-0 con Newell’s, el Picante ha quedado libre y tomará sus maletas para emprender el viaje hacia el Perú. Estaría aterrizando en el aeropuerto Jorge Chávez este domingo 1 de septiembre.

Pedro Gallese, Wilder Cartagena, Luis Abram, Miguel Trauco, Santiago Ormeño, Miguel Araujo, Renato Tapia, Luis Advíncula, Gianluca Lapadula, Bryan Reyna, Jesús Castillo, Sergio Peña, Anderson Santamaría, Piero Quispe, Joao Grimaldo, Alexander Callens, Oliver Sonne, Marcos López y Yordy Reyna son los otros convocados del extranjero que se sumarán a los entrenamientos en la Videna en los próximos días.





¿A qué hora inicia Perú vs. Colombia?

Perú vs. Colombia está programado para el viernes 6 de septiembre desde las 8:30 de la noche, en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Si estás en Argentina, Brasil y Uruguay, el encuentro comenzará a las 10:30 p.m.; en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia a las 9:30 p.m.; mientras que en México a las 7:30 p.m. No hay forma de que te pierdas este duelo por las Eliminatorias Sudamericanas.





¿En qué canal ver Perú vs. Colombia?

Perú vs. Colombia será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO en exclusiva por las señales de América TV y Movistar Deportes, además de sus opciones de streaming en América TVGO y Movistar TV App. Asimismo, recomendamos no buscarlo en Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en la web de Depor podrás encontrar el minuto a minuto más completo de todos, así como las incidencias.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR