La lesión de Marcos Rojo ha cambiado los planes de Boca Juniors y uno de los ‘beneficiados’ sería Carlos Zambrano quien era uno de los jugadores que iba a dejar a los ‘xeneizes’ a final de temporada. El peruano podría tomar mayor protagonismo y consolidarse en la zaga central lo que también dejaría espacio a un nuevo fichaje para tenerlo como relevo para el ‘Kaiser’.

Boca Juniors es líder de la Liga Profesional a falta de dos fechas para terminar verá la ausencia de Marcos Rojo por una dura lesión que lo apartará hasta fin de año. La zaga central quedará a cargo, en nivel de experiencia, para Carlos Zambrano quien no ha tenido los mejores comentarios en las últimas fechas. Por ahora, será acompañado por Facundo Roncaglia y el juvenil Aranda.

Según prensa argentina, el defensa peruano tendría la renovación asegurada con el ‘Xeneize’, esto toma mayor énfasis luego que Hugo Ibarra pierda a uno de sus indiscutibles en la zaga central del club. Eso sí, también existen rumores que su salida podría ser un hecho para volver a Perú.





La lesión de Marcos Rojo

Marcos Rojo se rompió los ligamentos de su rodilla derecha y se mantendrá alejado de las canchas al menos por los próximos seis a ocho meses. La información fue mencionada por el mismo jugador a la salida de su encuentro con el Doctor Batista, jefe del departamento médico del club.

“Acabo de terminar los estudios. Estuve con el doctor Batista que me vio. Era lo que esperaba, era el cruzado. Por desgracia se me rompió. Ahora a pensar en adelante, el lunes me van a operar. A pensar en la recuperación y acompañar”, expresó en diálogo con los medios.

“Ya había pasado esta lesión. Fue muy parecida la sensación, lo que sentí en el momento que me caí. Por eso fue que después del partido inmediatamente lo dije, esperaba los resultados de ahí pero me había hecho la idea”, terminó de analizar la situación que vivió una vez que se produjo su caída en el campo de juego del estadio Eva Perón de Junín.









Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.