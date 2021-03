Empezó una nueva temporada para Colo Colo, una donde esperan tener mejores resultados y así pelear para estar entre los mejores. Gabriel Costa vivió semanas de incertidumbre ante la posibilidad de un descenso que no se llegó a concretar, por lo que sabe la importancia de tener confianza en el equipo y el respaldo en el DT.

“Todos tenemos responsabilidad en este club. El fin de semana jugamos un partido difícil, sentimos que tenemos cosas muy buenas por hacer”, sostuvo el atacante nacionalizado peruano sobre el presente del club. Además, indicó que “este año nos preparamos muy bien para afrontar el Campeonato”, respecto a lo hecho en el 2020.

Sobre su cambio de posición en el campo precisó que tal vez sea porque el técnico, Gustavo Quinteros, “vio cosas en mí que quizás yo no veo. Trato de hacer lo mejor que puedo”. “Me he acostumbrado al club, me estoy preparando para lo que viene y la confianza de Gustavo es fundamental. No solo me la da a mí sino a todo el equipo. Es importante para la motivación personal”, añadió.

Sin embargo, para su primer partido de la temporada, el plantel ya tenía bajas, especialmente por lesión. Sobre la posibilidad de que no tengan un elenco completo, Costa señaló “yo no siento que el equipo esté corto, tenemos entre dos y tres jugadores por puesto. Todos estamos muy competitivos. Hemos conformado un equipo de unión para cuando nos toque jugar”.

Incluso, explicó que “las lesiones uno no las desea pero están, porque estamos siempre en riesgo por los entrenamientos y partidos que jugamos. Pero yo creo que mis compañeros están todos muy bien preparados”. Por ello, solo será cuestión de tiempo para que todo el grupo esté a su 100%.

Colo Colo empató sin goles en la primera jornada de la Primera División de Chile. Si bien no fue el resultado esperado, sí se vio a un equipo más compenetrado y con hambre de gloria, así lo consideró Gabriel Costa. Su próximo reto será ante Cobresal, este sábado 3 de abril desde 6:30 p.m. en el estadio el Cobre.





