Christian Cueva quiere debutar pronto en la liga de Arabia Saudita. Así le hizo saber al técnico de Al-Fateh, Yannick Ferrera, quien al ver su predisposición en los entrenamientos no dudó en incluirlo en la lista de convocados para el duelo que tienen este jueves, con la consigna de que sume minutos.

“Christian va a jugar el próximo partido frente a Al Ittihad”, aseguró el DT belga en una entrevista para Latina Deportes. Si bien no dijo si estaría de titular o no, sí quiere ver lo que el peruano puede hacer en el campo. “No sé si va a empezar el partido, porque tenemos que tener en cuenta que en los dos últimos meses no ha jugado ni un partido y no queremos quemarlo”, agregó.

Además, sostuvo que en una charla con Cueva le consultó los motivos que lo llevaron a recorrer medio planeta hasta Arabia Saudita. “Le pregunté si venía a Saudí pensando en dinero o por hambre de jugar fútbol, él me dijo que quería jugar”, afirmó el técnico; incluso, admitió que “quiero darle la llave del equipo”.

El volante nacional hizo su aparición con los dirigidos por Yannick Ferrera en el aeropuerto, luego de que fuera incluido en la lista de concentrados para el choque este jueves a las 10:50 (hora peruana), el cual podría marcar el debut del peruano, para emoción de todos los fanáticos de la Blanquirroja.

El propio Cueva se encargó de dar a conocer su inclusión en la lista de jugadores que viajó a Jeddah, a través de una fotografía en su cuenta de Instagram. Sin embargo, minutos después fue eliminada. Pese a ello, en la cuenta oficial del club en Twitter aparece el peruano junto a otro colaborador de Al-Fateh, en lo que marcará los primeros minutos del peruano en Asia.

Christian Cueva suma así su quinto club en tres temporadas. Si bien no ha sumado la continuidad que esperaba, el volante ha manifestado que seguirá peleando por estar entre los mejores, a fin de ser considerado por Ricardo Gareca para los próximos partidos por las Eliminatorias a Qatar 2022.





