“We are ready”, termina el video del Al-Fateh, el cual es protagonizados por los jugadores del club, en especial, Christian Cueva, quien aparece en más de una toma celebrando los goles que marcó para su equipo en la última temporada. No obstante, se requiere del aliento de los hinchas para continuar en la liga.

A través de este material, se comparte los pasajes ganadores del club, el cual necesita de más victorias en lo que resta del torneo, pues a seis fechas de que culmine está en zona de descenso con 18 puntos en 18 partidos, por lo que se requiere que la afición no deje de creer, tal y como los jugadores lo hacen.

Al-Fateh arrancó la temporada con una derrota por 1-0 frente a Al Raed, a mediados del 2021. Si bien sumaron de a tres puntos en la tercera jornada, los duelos que vinieron no permitieron que salieran de los últimos lugares. En total, de los 18 partidos jugados cuatro terminaron en cuatro victorias, seis en empate y ocho en derrotas.

Pese al panorama sombrío, el club hizo un llamado a la afición a seguir alentando. En los siete partidos que restan se puede hacer un cambio, ya que los rivales que restan también han tenido una campaña regular esta temporada, lo que daría esperanzas de seguir sumando y así salir de la zona de descenso.

Christian Cueva sigue trabajando

Esta semana, Christian Cueva se dejó ver un video en una paradisiaca playa para disfrutar de su descanso. Si bien era su día libre, ‘Aladino’ también aprovechó para seguir trabajando, no solo pensando en los siguientes retos de su club, también con miras a los dos partidos que le restan a la Selección Peruana en las Eliminatorias a Qatar 2022.

El volante nacional es pieza clave en su club. Basta con mencionar la última asistencia que dio en el encuentro que disputó frente a Al Bateh, donde lanzó un ‘zapatazo’ desde el medio campo hacia el área chica, donde su compañero, Mourad Batna, colocó el segundo gol.





