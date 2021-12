Aunque aún no es oficial, Jordan Guivin viajó a México para estar en el duelo de Celaya vs. Leones Negros, por los cuartos de final de la Liga de Expansión MX. Su presencia en el estadio Miguel Alemán no hace más que confirmar el acercamiento entre el volante peruano y el club azteca.

El mediocampista de Cienciano estuvo atento a cada jugada del compromiso y festejó cuando Celaya, club con el que se le vincula, ganó por 3-0 a su rival, clasificando así a la semifinal del torneo, donde le tocará enfrentar a Atlante para así tener el cupo a la final y pelear por el pase a la Liga MX.

Si bien Guivin no ha sido presentado de manera oficial en los medios de Celaya, se conoce el interés del equipo mexicano y que solo faltaban detalles para que se concrete su contratación, pensando en el Clausura 2022 que jugará a inicios del otro año. Su estancia en México solo haría saber que pronto estampará su firma.

Jordan Guivin arrancó su carrera en San Martín, jugando desde el Torneo de Verano del 2017 hasta el Clausura 2020. Durante esos cuatro años, el mediocampista de 23 años acumuló 113 partidos, 11 goles y cinco asistencias, llegando a sumar un total de 8,091 minutos en campo.

Este buen desempeño con el elenco albo le da la oportunidad de ser fichado por Cienciano para la temporada 2021, club con el que ha jugado de titular en 24 de los 26 partidos que ha disputado. Ha logrado marcar dos tantos y tuvo cuatro asistencias. Junto a la Copa Bicentenario, ha llegado a acumular 2,142 minutos de juego, convirtiéndolo así en pieza clave del ‘Papá’.

Este buen año con el cuadro cusqueño despertó el interés de los Toros del Celaya, equipo que pelea por volver a la Liga MX. De concretarse, irá como agente libre, ya que el contrato que tiene con Cienciano concluye a finales del 2021.





