Cabello recortado, estilo militar, bien perfumado, sin libreta electoral, pero con una mentalidad inquebrantable, así pisaba la cancha del estadio Manuel Gómez Arellano, en Chimbote, el atacante Claudio Pizarro con 17 años, en Deportivo Pesquero, año 1996. Roberto Chale le daba la bienvenida, era el técnico, y Francesco Manassero, el primer ‘10′ del que sería el peruano más exitoso de las últimas dos décadas en el fútbol extranjero a nivel de clubes.

El ex Bremen desde que llegó a Chimbote tuvo competencia. La edad era lo de menos. Con disciplina, perseverancia, fútbol y goles, se hizo un espacio en la ofensiva en el año 97. “Adelante tenía a Isidro Fuentes, Juan Manuel Mouro, David Chévez, con todos peleó por el puesto”, narra Manassero. Después, llegaron los goles, la motivación perfecta para un ‘9′, que ya usaba el número ‘14′. “En su segundo año, le anotó dos goles a Torino, ganamos. Fue titular indiscutible en el equipo”, recuerda.

Claudio era de los futbolistas que escucha a los experimentados y que ensaya más de la cuenta, post entrenamiento. “Ante Alianza, a mí me expulsan, hay un tiro libre y lo patea Claudio. Marcó el gol, en Matute, año 97. Todos nos dábamos cuenta de que no iba a quedarse mucho tiempo en Pesquero, que iba a un grande. Eso sí, te soy sincero, no imaginé que fuera a llegar tan alto, jugar en Bayern Múnich, ser capitán de la selección, pero tenía enormes condiciones”, destacó Francesco.

Hay una anécdota que trae al presente, Manassero. Una del baúl. “Estaba suspendido, y Claudio jugó un partido, en mí posición, pero lo hizo horrible, muy mal. En Chimbote, la gente es cruel, y le dijeron su vida. Yo pensé que iba a agarrar sus maletas y regresarse a Lima, tenía su enamorada, 17años, pero al día siguiente, fue el primero en estar cambiado y listo para entrenar. Tenía una cabeza muy fuerte. La peleó todas y rindió más de lo que todos esperábamos”, aclaró.

DESPEDIDA EN CHIMBOTE

A sus 43 años, el ‘Bombardero de los Andes’ está a horas de ser homenajeado con un partido de despedida por los clubes Werder Bremen y Bayern Múnich en Alemania; sin embargo, Claudio Pizarro confesó que no descarta hacer lo propio en Matute junto a los ‘Cuatro Fantásticos’ (Jefferson Farfán, Paolo Guerrero y Juan Manuel Vargas).

“Ojalá se anime a jugar un partido con todos los de su época con Deportivo Pesquero, sería lindo un reencuentro. Ya dependería de un empresario que se anime. Yo encantado que se haga en Chimbote. Me siento orgulloso de Claudio, de su despedida en Alemania. Ha sido figura, que lo reconozcan”.

Pese a la distancia, Manassero está en contacto con Pizarro. “Hace poco hablé con él, quería hacer una pasantía en Bayern por los entrenamientos, pero no coincidimos con la fecha. Hemos quedado en hacerlo en Alemania, después”.

Para ex presidente de la Agremiación de Futbolistas, lo pendiente para coronar una excelente carrera profesional de Claudio Pizarro hubiese sido jugar el Mundial de Rusia 2018. “A pesar de que digan que no rindió con la selección, entregó todo en la cancha. Hubiese sido un reconocimiento a su carrera, por todo lo que dio al fútbol peruano”, concluyó.





