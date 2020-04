Alemania es uno de los primeros países en abrir poco a poco ciertos establecimientos y tratando de normalizar la situación tras la cuarentena que se dio a causa de la pandemia COVID-19; sin embargo, los controles siguen siendo estrictos, por lo que aún no se reanudan todas las actividades, como es el caso de la Bundesliga.

Claudio Pizarro milita en la liga alemana y vive en el país desde hace años; a pesar de ello, el delantero peruano no olvida sus raíces cuando se trata de temas culinarios. A través de su cuenta de Instagram, el ‘Bombardero’ mostró un plato de tiradito que se animó a preparar.

(Foto: Captura de Pantalal)

Cn una conversación con César Vivar, Claudio Pizarro comentó que aprendió a cocinar cuando fichó por Colonia debido a que vivía solo. Asimismo señaló que prefería el ceviche sobre el tiradito y su plato favorito es el arroz con mariscos.

Si bien la Bundesliga aún no se reanuda, Claudio Pizarro ya retomó los entrenamientos con Werder Bremen y está a la espera de la decisión que se tome. La Liga Alemana de Fútbol viene analizando retomar el campeonato en mayo pero sin público.

“La Bundesliga está preparada pero sigue siendo determinante la decisión de los políticos. Si la vuelta es el 9 de mayo, estaríamos preparados. Si es más tarde, también. No podemos definir una fecha de reanudación ya que no está en nuestras manos volver. Tenemos varias opciones de calendario posibles. Que sea el 1 de mayo ya no es realista, pero si la próxima semana nos dicen que puede ser el día 9 de mayo, será el día 9″, señaló el presidente de la Liga Alemana en videoconferencia.

VIDEO RECOMENDADO

Claudio Pizarro señaló a Julio César Uribe como uno de los entrenadores que quisiera volver a tener