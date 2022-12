La Copa del Mundo 2022 está llegando a su fin y son varias las personalidades del fútbol que se encuentran disfrutando del torneo en Qatar. Uno de ellos es Claudio Pizarro, exfutbolista nacional que se dio cita en el país asiático para asistir a la semifinal entre Francia vs. Marruecos. Asimismo, el ‘Bombardero’ aprovechó para dar a su favorito a llevarse el título del certamen y también reveló uno de sus deseos en su carrera: retirarse en el estadio Alejandro Villanueva.

En diálogo con Depor, el exBayern Múnich se refirió al presente de Lionel Messi y la Selección Argentina, que clasificó a la final del Mundial tras vencer 3-0 a Croacia. “Lionel Messi está haciendo un buen Mundial. En general, Argentina está haciendo un buen Mundial”, señaló.

Como se recuerda, Claudio Pizarro pasó gran parte de su carrera en Alemania, país al que le tiene un gran afecto. Por ello, lamentó la temprana eliminación del combinado europeo en esta Copa del Mundo. “Esperabamos que avance un poco más. Ya cuando Alemania pasa la primera ronda, puede ser un equipo interesante, pero lamentablemente no se pudo”, mencionó.

En relación al duelo entre Francia vs. Marruecos, el otro cotejo de las semifinales, el ‘Bombadero’ dio a ‘Les Bleus’ como su favorito para avanzar a la siguiente fase del certamen. “Creo que Francia es un equipo que tiene recambio. Sin embargo, Marruecos es un equipo que se defiende bien y todo puede pasar. Como equipo, Francia puede superar a cualquiera. Kylian Mbappé es el delantero con mejor momento”, apuntó.

Por otro lado, también aprovechó para referirse a una posible despedida en el estadio Alejandro Villanueva, recinto de Alianza Lima. Eso sí, el exdelantero aseguró que es uno de sus planes, pero que aún hay nada definido. “Esa es la idea, aún no hay una fecha y todo es muy complicado. Aún no hay comunicación con Alianza Lima, pero me gustaría (su despedida en Matute). Hay un montón de cosas por coordinar, para ver quién puede ir y quién no”, concluyó.

¿Cuándo se jugará la final del Mundial Qatar 2022?

La final será en el Estadio Icónico de Lusail, que posee una capacidad de 94.500 espectadores, el domingo 18 de diciembre a partir de las 10:00 a.m., bajo la transmisión de canales como DIRECTV Sports, Latina (Canal 2) y SKY Sports.





