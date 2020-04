Claudio Pizarro volvió a ser protagonista de una entrevista en vivo a través de Instagram. El de delantero de Werder Bremen contó algunas divertidas anécdotas y entre ellas la que vivió a su llegada a Chelsea junto a John Terry y Frank Lampard, en su primera noche libre en un casino de la ciudad.

“Fue la primera noche que salíamos después de dos semanas que estaba allá. Yo vivía todavía en un hotel y me llama el capitán John Terry para decirme si quería salir. Le dije que sí que no había problema. En el grupo también estaba Frank Lampard. Íbamos a salir a una discoteca y primero pasamos por un casino. No era primera vez que iba, pero no soy de ir”, contó en la entrevista que le realizó César Vivar.

“Allí no necesitaban dinero porque firmaban unos papelitos y listo. Ellos comenzaron a jugar 21 y ruleta creo, y perdían y perdían y sacaban otro papelito y otro papelito y de 10 en 10… y ufff... me sorprendió de verdad. Fue una experiencia nueva. Una buena noche en realidad”, contó el delantero.

Claudio Pizarro también habló de sus gustos y dijo que en Colonia aprendió a cocinar y que hoy le prepara chupe de mariscos o un buen ceviche a sus hijos. El ‘Bombardero’ dijo que hoy celebraba un año más de casado, pero que su esposa se encuentra en Munich con su hija y él en Bremen con sus hijos Claudio y Gianluca.

VIDEO RECOMENDADO

Claudio Pizarro y su posible retorno a Alianza Lima

Claudio Pizarro sobre la posibilidad de jugar en Alianza Lima. (Instagram)

MÁS NOTICIAS