Aldair Rodríguez está decidido a quedarse en América de Cali, aunque la competencia por el titularato dentro del equipo es complicada. Así lo dio a conocer el exseleccionado de Colombia, Freddy Rincón, quien considera que el peruano tiene todas las cualidades para destacar, pero debe tener ‘paciencia’.

“Aldair [Rodríguez] es un jugador rápido y como buen peruano es técnico, pero llegó a un equipo como América de Cali que cuenta con jugadores que tienen más la confianza del técnico y eso hace que deba esperar un poco”, sostuvo el tres veces mundialista en diálogo con Pulso Sports.

Asimismo, precisó que sus cualidades le permitirán afianzarse en el torneo colombiano. “Aquí en Colombia va a tener la oportunidad de jugar porque el fútbol colombiano es lento. Debe tener paciencia y cada oportunidad que tenga debe aprovecharla al máximo”, agregó.

El delantero nacional llegó a América de Cali para finales de setiembre del 2020 y se coronó campeón en el fútbol ‘cafetero’. Esta temporada, solo ha disputado dos encuentros con los ‘Diablos rojos’, de cuatro cotejos que ha jugado el club en el campeonato local.

Esto llevó a que se especulara de un posible préstamo del jugador a otros clubes, ya que con la incorporación de Diber Cambindo se tendría cuatro delanteros, junto a Aldair Rodríguez, Adrián Ramos y Carlos Cortéz. Sin embargo, Depor pudo confirmar que el exBinacional permanecerá en el elenco de Juan Cruz Real.

Rodríguez todavía no ha podido anotar su primer gol oficial con la camiseta del América de Cali. Si bien ha sumado duelos como titular, su rendimiento no fue el esperado. En la jornada anterior fue convocado, pero no llegó a sumar minutos en el choque ante Boyaca Chicó.





